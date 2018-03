Da sah es sogar nach einem Sieg des Bremer SV aus: Alper Cakir (links) und Necati Uluisik (rechts) gratulieren dem Torschützen zur 1:0-Führung, Berkan Yildirim. (Mats Vogt)

Es ging eng zu auf dem Kunstrasen am Hohweg, in jeder Beziehung. Neben dem Platz drängten sich rund 350 Zuschauer, um das Spitzenspiel der Bremen-Liga zwischen dem Bremer SV und dem FC Oberneuland zu verfolgen. Auf dem Feld tummelten sich 22 Kicker und lieferten sich ein umkämpftes Duell um die Tabellenführung.

Am Ende blieb allerdings alles beim Alten: Angesichts des 1:1 (0:0)-Unentschiedens belegt der BSV die Spitzenposition nach wie vor einen Punkt vor dem FCO. Das allerdings war eine gute Nachricht für den Gast aus Oberneuland. „Es war ein glücklicher Punkt, wir sind gut bedient mit dem 1:1“, meinte FCO-Coach Kristian Arambasic.

Das Fazit überraschte nicht. Zwar hatte der Tabellenzweite mehr Ballbesitz gehabt. Doch am Ende besaß sein Gegner ein klares Chancenplus. „Wir waren absolut stark, nur an der Torausbeute hat es gehapert“, sagte BSV-Trainer Cengiz Cakir. Keine Frage: Der Tabellenführer ging als gefühlter Sieger aus dem Duell hervor. Vor dem Spitzenspiel war ja nicht so ganz klar gewesen, ob der Gastgeber mithalten kann mit dem FC Oberneuland. Der Umbruch im Winter hatte schließlich Spuren hinterlassen, und die schmucklosen Erfolge über den VfL (1:0) und Vatan (2:0) die Zweifel am „neuen“ BSV nicht vollends beseitigt.

Bremer SV stellte sich tief

Insofern war der zuletzt souveräne FCO schon als Favorit angetreten. Aber das bekam den Gästen offenbar gar nicht. „Ich glaube, die Jungs waren ein bisschen nervös“, meinte Kristian Arambasic. Die ungewohnte Rolle und die relativ große Kulisse hätten seine Mannschaft an der Normalform gehindert. „Wir haben in allen Belangen nicht abgerufen, was wir können“, sagte der FCO-Coach.

Das lag auch an einem Gegner, der sehr wohl abgerufen hatte, was er kann. Der Bremer SV stellte sich tief, überließ dem FC Oberneuland das Feld, trat aber bissig auf und kaufte den Gästen damit regelmäßig den Schneid ab. Bereits zur Pause hätte der Gastgeber dank einiger Konter vorn legen müssen. Die beste Chance vergab Vafing Jabateh aus acht Metern freistehend (34.). Auf der anderen Seite hatte der FCO nur beim Kopfball von Karam Han Torgefahr ausgestrahlt (28.).

Nach dem Wechsel sollte es allerdings nicht lange dauern, ehe der BSV seinen zahlreichen Torraumszenen auch mal ein Tor folgen ließ. Dabei spielte der Treffer von Berkan Yildirim (54.) dem Gastgeber natürlich in die Karten, konnte er sich danach doch noch ein bisschen mehr auf die Defensive konzentrieren. Folglich fand der FCO jetzt erst recht kein Rezept gegen die dicht gestaffelte Abwehr – bis zur Schlussphase.

Bittere Bezahlung für den Punktgewinn

In den letzten Minuten nahm die Partie noch einmal deutlich an Fahrt auf. Zunächst verpasste Onur Uzun mit einem Lattentreffer das 2:0 (81.), dann verpasste Marcel Ciszewski aus wenigen Metern den Ausgleich, und schließlich wurde Vafing postwendend Elfmeter reif gelegt (83.). „Da hätte der BSV einen Strafstoß bekommen können“, bekannte Arambasic.

Als Sung Hyan Jung zwei Minuten später einen an Ciszewski verwirkten Foulelfmeter zum Ausgleich nutzte (85.), war das Glück des FCO perfekt – was das Ergebnis betraf. In personeller Hinsicht mussten die Oberneulander den Punktgewinn bitter bezahlen: Der zur Pause ausgewechselte Tom Trebin zog sich einen Mittelfußbruch zu und wird mindestens zwei Monate ausfallen.

„Ihn können wir eigentlich nicht ersetzen“, sagte Arambasic über den Mittelfeldspieler. Sein Gegenüber hatte deutlich bessere Laune. „Viele wollten heute den Spitzenreiter stürzen sehen“, wusste Cengiz Cakir, „aber wir haben uns Respekt verschafft.“ Zur umstrittenen Strafstoßszene seiner Mannschaft hatte der BSV-Coach auch eine klare Meinung: „Darüber spricht keiner, wenn wir vorher unsere Dinger machen.“