Erneut erfolgreich: Vafing Jabateh hatte bereits am Mittwoch in der Bremen-Liga getroffen, am Sonnabend erzielte er das 2:0 im Lotto-Pokal gegen den Brinkumer SV. (Frank Thomas Koch)

Der Bremer SV gibt sich derzeit keine Blöße, auch nicht im Lotto-Pokal. Mit einem souveränen 3:0 (2:0)-Heimerfolg über den Brinkumer SV haben sich die Kicker von Ralf Voigt am Sonnabend den Einzug in die zweite Runde gesichert. „Die Brinkumer sind eine gute Mannschaft, aber meine Mannschaft hat das sehr gut gemacht“, meinte der Trainer zufrieden.

Die Ausgangslage vor diesem Duell war der relativ eindeutig: Während der Bremer SV mit zwei überzeugenden Siegen in die Bremen-Liga-Saison gestartet war, hatte der Gast aus Brinkum enttäuscht und lediglich einen Punkt aus den Duellen mit Vatan (1:1) sowie der SFL Bremerhaven (0:1) gewonnen.

Von einem echten Spitzenspiel, in dem der amtierende Meister beim Vierten der letzten Spielzeit antritt, konnte also eigentlich keine Rede sein. Und genauso gestaltete sich die Partie denn auch. Der Bremer SV übernahm mit dem Anpfiff die Initiative, dominierte das Geschehen und gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe. Lediglich mit den zählbaren Erfolgen ließ sich der Gastgeber ein bisschen Zeit.

Nachdem Danny Radke mit einem fulminanten Freistoß aus 25 Metern die Latte des Brinkumer Tores getroffen hatte (30.), war es dann allerdings soweit. Den Treffen von Tim Pendzich (32.) und Vafing Jabateh (43.) gingen dabei jeweils schöne BSV-Kombinationen voraus. Es lief also bei den Platzherren. Sie schienen bereits zur Pause auf einem guten Weg in die zweite Runde des Pokalwettbewerbs. Angesichts des klaren Pausenstandes musste allerdings noch einmal festgehalten werden: Der Brinkumer SV trat am Sonnabend nicht mit einem völlig neuformierten Team an. Im Kern war die Meistermannschaft von vor drei Monaten durchaus vorhanden.

Brinkumer Verletzungssorgen

Was also ist passiert? „Uns fehlten schon ein paar Stützen der letzten Saison, und die sind nicht zu ersetzen“, sagte Brinkums Coach Dennis Offermann. Tatsächlich wird der Kader seit einiger Zeit von Verletzungen geplagt. Seine Vorbereitung absolvierte der Titelträger regelmäßig mit nur 13, 14 Kickern, und beim BSV saß nun nur ein einziger Auswechselspieler auf der Bank. So gesehen konnte Offermann sogar ganz gut leben mit dem Spiel seiner Mannschaft: „Wir haben es als Mannschaft schon besser gemacht als in den Ligaspielen, sind im Moment aber einfach nicht in der Lage, eine Mannschaft wie den Bremer SV vor Probleme zu stellen.“

Der Gast hatte am Panzenberg jedenfalls auch nach der Pause keine wirkliche Chance auf einen Pokalerfolg. Zwar zeigte sich der Brinkumer SV nun der Überlegenheit des Gegners ein bisschen mehr gewachsen, kam zu etwas mehr Offensivaktionen und hielt den Strafraum bis auf wenige Ausnahmen sauber. Insgesamt aber blieb es beim gewohnten Bild der ersten Halbzeit: Der Bremer SV war aktiver und hatte das Geschehen jederzeit im Griff. Nachdem er gegen Ende des zweiten Durchgangs wieder mehr Fahrt aufgenommen hatte, fiel durch den Abstauber von Marcel Lück denn auch der Treffer zum 3:0-Endstand (68.).