Es geht beim Hallenturnier richtig zur Sache: Im Halbfinale des Vorjahres bekam Blumenthals Lokmann Abdi die Abwehrstärke des FC Oberneuland zu spüren. (Christina Kuhaupt)

Was macht der Titelverteidiger? Es gibt natürlich sehr viele Fragen vor dem Lotto-Hallenturnier um den Sparkasse-Bremen-Cup an diesem Sonntag ab 13 Uhr. Eine der spannendsten betrifft den Bremer SV. Beim Sieger des Vorjahres geht es seit einigen Wochen schließlich um eine ganze Menge Themen. Neben Trainerentlassung, Spielerstreik und Wechselgerüchten kam die Vorbereitung auf die Veranstaltung in der ÖVB-Arena dabei einfach zu kurz.

„Für uns wird das ein Spaßturnier“, sagt BSV-Coach Cengiz Cakir. Erst am vergangenen Montag war er vom Interimstrainer zum verantwortlichen Mann bis zum Saisonende befördert worden. Seitdem kümmert sich Cakir intensiv um die Spieler seiner neuen Mannschaft. Aber in diesen Gesprächen geht es weniger um das nun anstehende Hallenturnier. Es geht darum, ob sie auch in den kommenden Monaten für den Bremer SV antreten wollen, um eine größere Sache also. Dabei verbuchte Cengiz Cakir nach eigener Aussage bereits den ein oder anderen Erfolg. „Aber es muss noch gebaggert werden“, sagt der Trainer.

Kein Wunder also, dass Cakir das Turnier am Sonntag als „Randnotiz“ bezeichnet. Zusagen hat er allerdings schon. In der ÖVB-Arena werden neben seinem Sohn Simon Cakir auch Torhüter Malte Seemann, Alexander Arnhold, Onur Ozun und Egbert Kumi antreten. „Aus der 2. Herren kommen Sertac Durgun und Torhüter Finn Schale dazu“, sagt Cengiz Cakir, der zudem einen A-Jugendlichen in den Hallenkader berufen will. „Viele andere Spieler haben dagegen Familie, sie werde ich nicht zwingen“, so der BSV-Trainer. Er ist aber davon überzeugt, dass der Sieger des Vorjahres „mit vernünftigen Leuten“ antreten wird.

Es geht beim Hallenturnier ordentlich zur Sache: In dieser Szene aus dem Halbfinale des Vorjahres bekam Lokmann Abdi die Abwehrstärke des FC Oberneuland zu spüren. (Christina Kuhaupt)

Aber in sportlicher Hinsicht ist das Turnier nicht mit allzu großer Bedeutung versehen, und deshalb dürften die Chancen für die Gruppengegner Blumenthaler SV, SG Aumund-Vegesack und Brinkumer SV nicht so schlecht stehen. „Es ging in der Halle schon immer um die vielen Gespräche – dort sind ja alle vertreten“, betont Cakir. Das hat er in den vergangenen Jahren schließlich auch immer gemacht: Kontakte knüpfen, Bekannte treffen und sich austauschen. Dass der Trainer nun seine aktive Premiere an der Bande feiert, ist für ihn deshalb nicht von allzu großer Bedeutung. „Ich werde mich auf keinem Fall fremd fühlen“, sagt Cengiz Cakir lachend.

Hallentraining zur Vorbereitung

Auch Benjamin Eta ist ein alter Hase. Er nahm bereits als Spieler am Budenzauber teil, und jetzt tritt Eta als Trainer des TuS Schwachhausen an. Die Vorbereitung seiner Mannschaft war umfassend: Der Dritte der vergangenen Veranstaltung hatte bereits vor einigen Wochen ein Hallentraining absolviert (Eta: „Weil es gerade in den Terminplan passte.“), und in dieser Woche gab es zwei weitere Einheiten. Dabei sei es allerdings nur darum gegangen, sich ein abschließendes Bild von den Hallen-Qualitäten zu machen. Nicht um Feinheiten. „Da kannst du eh nichts einstudieren“, sagt Benjamin Eta.

Die Taktik scheint ja auch eine relativ simple Angelegenheit. Am Sonntag dürften die meisten Trainer nämlich wieder auf eine Raute setzen: Ein zentraler Abwehrspieler, davor zwei Kicker auf den Außenpositionen und ein mittig postierter Angreifer. „So werden wohl fast alle antreten“, vermutet auch Eta. Diese Formation hätte den Vorteil, dass sie selbst von weniger eingespielten Teams umgesetzt werden kann. Die Aufgaben auf dem kleinen Feld ergeben sich durch eine klare Zuordnung schließlich von allein.

Dabei findet Benjamin Eta eine 2:2-Aufstellung eigentlich deutlich attraktiver: „Damit ist eine Mannschaft viel weniger auszurechnen.“ Das Problem der zwei kleinen Ketten: Sie erfordern deutlich mehr Abstimmung und Kommunikation. Deshalb wird diese Grundordnung eigentlich nur von Teams umgesetzt, die viel Zeit in der Halle verbringen. „Im Futsal spielen fast alle im 2:2, aber dort studieren sie auch viel mehr ein“, sagt Benjamin Eta.

Ganz unabhängig von der taktischen Formation, geht der Schwachhauser Coach auf jeden Fall mit einem Minimalziel in die ÖVB-Arena: Wie im Vorjahr sollte wenigstens das Halbfinale herauskommen. „Unser Maximalziel ist dann der Titelgewinn“, sagt Eta. Er hält den FC Oberneuland „vom Papier her“ für den Favoriten der Gruppe 2. Allerdings weiß Eta aus seiner langjährigen Erfahrung, dass eine Favoritenstellung in der Halle nicht allzu viel wert ist. Schließlich verfügt am Ende noch jede Mannschaft über sechs, sieben Spieler mit entsprechenden Fähigkeiten, also auch Werder Bremen III und die LTS Bremerhaven, die beiden anderen Vorrundengegner.

„Deshalb sehe ich die Teams in unserer und auch der anderen Gruppe auf Augenhöhe“, sagt Benjamin Eta. Einen Wunsch hat er allerdings noch: „Ich möchte schon gern gegen den Blumenthaler SV spielen, allein wegen der Stimmung.“ Es gibt sicher einige Fangruppen, die am Sonntag für eine lautstarke Unterstützung sorgen werden. Der Anhang der Nordbremer gilt aber als besonders stilbildend für die Atmosphäre in der ÖVB-Arena – und das wird vermutlich auch diesmal so sein.

Die neuesten Nachrichten aus Blumenthal lassen jedenfalls keinen Zweifel zu: So wurde der angestammte Block bereits am Freitag von Ehrenamtlichen mit Bannern und Fähnchen ausgestattet, und einen Termin für die gemeinsame Zugfahrt der mehreren hundert Fans gibt es auch bereits. Los geht's am Sonntag um 10.51 Uhr am Bahnhof Blumenthal.