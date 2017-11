In der letzten Partie gegen Neustadt kam der BSV nicht über ein Remis hinaus. (Dennis Schott)

Am Montag haben sie nicht trainiert. Es könnte sein, dass die Fußballer des Bremer SV diesen Mittwoch eine Einheit absolvieren, vielleicht auch erst am Freitag oder gar nicht in dieser Woche. Einigermaßen sicher ist dagegen, dass sie zum Heimspiel gegen den Habenhauser FV am Sonnabend (13 Uhr) auflaufen werden. So läuft ja der Deal zwischen Verein und Mannschaft: Die Kicker treten bis zur Winterpause an und erhalten im Gegenzug die Freigabe.

Darauf hat man sich verständigt am vergangenen Sonnabend, nach einer Woche, die sicher zu den aufregendsten in der 111-jährigen Vereinsgeschichte zählen dürfte. Erst war Trainer Sasa Pinter entlassen worden, obwohl der BSV die Bremen-Liga recht souverän anführte. Dann war die Mannschaft in einen Streik getreten, und Klaus Gelsdorf, gerade erst ins Amt des Sportlichen Leiters zurückgekehrt, hatte sich wieder zurückgezogen.

Am Veto gescheitert

Der Versuch des Vereinsvorstandes, den geschassten Trainer anschließend wieder zu installieren, war schließlich am Veto des BSV-Freundeskreises gescheitert. Die einflussreichen Geldgeber drohten, ihre finanzielle Unterstützung einzustellen, wenn dem Druck der Mannschaft nachgegeben würde. So wurde der „Kompromiss“ mit der Freigabe geboren. Die Mannschaft trat an am Sonntag und spielte 2:2 bei der BTS Neustadt. Seitdem reden die Parteien nicht mehr, jedenfalls nicht öffentlich. Es erscheint auch nahezu ausgeschlossen, dass sie noch einmal miteinander sprechen. Zumindest das Tischtuch zwischen Freundeskreis und Mannschaft ist zerrissen.

Warum die Kicker sich lange unnachgiebig zeigten, erschließt sich relativ leicht: Sie bekundeten ihre Solidarität mit Sasa Pinter, dem entlassenen Trainer. Aber was veranlasst den Freundeskreis zu seiner starren Haltung? Die Antwort muss sich zwangsläufig mit dem vergangenen Sommer beschäftigen. Damals hatte der BSV zum vierten Mal in Folge den Aufstieg in die Regionalliga verpasst. Die Stimmung war schlecht, und es gab einen Impuls aus der Mannschaft: Wenn Klaus Gelsdorf im Amt des Sportlichen Leiters bleibt, dann gehen wir, ließen damals die Vertreter des Mannschaftsrates wissen. Der Freundeskreis fühlte sich erpresst und stimmte den folgenden Personaländerungen nur zähneknirschend zu.

Kein Frieden in Sicht

Also übernahm Gunnar Rathjen für einige Wochen die Sportliche Leitung und installierte Sasa Pinter für den mittlerweile zurückgetretenen Coach Fabrizio Muzzicato. Friede herrschte danach allerdings nicht. Es passierte eine Menge, auch im Verborgenen. So wurde dem Verein schnell klar, dass er ohne Klaus Gelsdorf und seine vielfältigen Aktivitäten nicht gut aufgestellt ist. Im Hintergrund begann der ehemalige Sportliche Leiter also wieder zu wirken, die Loyalität des Freundeskreis war ihm sicher, ebenso die Unterstützung von Fred Heise, dem für die 1. Herren zuständigen Vorstandsmitglied.

Nachdem Gelsdorf seit dem 1. November wieder offiziell im Amt war, wurde Pinter entlassen. Viele dachten in dieser Situation an einen Alleingang, an eine späte Rache. Aber Gelsdorf hatte offenbar auch die Vorbehalte im Umfeld aufgenommen. Die Reaktion der Mannschaft schätzte er dagegen falsch ein: Mit dem Streik des kompletten Kaders hatte er nicht gerechnet. Das sei bereits im Sommer ein Problem gewesen, heißt es dazu aus dem Mannschaftskreis: Einflussreiche Spieler wie Kapitän Christian Ahlers-Ceglarek, sein Stellvertreter Ole Laabs oder Frithjof Rahjen würden nicht nur ihre eigene Ansicht vertreten – sondern als Sprachrohr des gesamten Teams auftreten. Nachdem eine Rückkehr von Sasa Pinter doch sehr unwahrscheinlich ist, würden deshalb auch viele Spieler den Verein im Winter verlassen.

Nun gibt es Menschen, die in diesem Fall an eine Rückkehr von Gelsdorf glauben. Wenn innerhalb weniger Wochen ein neues Team aufgebaut werden müsste, wäre der Bedarf an einer Sportlichen Leitung ja auch gegeben, und der einflussreiche Freundeskreis hätte wohl auch kein Problem damit, wenn der Macher der vergangenen Jahre seine Arbeit wieder aufnimmt. Offenkundig wurde in den vergangenen Tagen allerdings, dass die aktuelle Struktur zu Kompetenzgerangel und damit auch zu Problemen führt. Deshalb soll am 15. Dezember auf einer Mitgliederversammlung über die Zukunft des BSV abgestimmt werden. „Jetzt sind die Mitglieder gefragt darüber zu entscheiden, was im nächsten Jahr passiert“, sagt BSV-Präsident Peter Warnecke.