Die Mannschaft befindet sich nach der Entlassung von Trainer Sasa Pinter (Bild) im Streik. (Mario Nagel)

Seit den Mittagsstunden des Sonnabends herrscht beim Bremer SV zumindest in einer Hinsicht Klarheit: Die Mannschaft, die sich seit der Entlassung von Trainer Sasa Pinter am Montag im Streik befindet und nicht mehr trainiert hat, wird zur Bremen-Liga-Partie an diesem Sonntag (13 Uhr) bei der BTS Neustadt antreten. „Wir werden die nächsten Spiele absolvieren“, bestätigt Kapitän Christian Ahlers-Ceglarek. Dies sei die Entscheidung der gesamten Mannschaft, „und wir machen es ausschließlich für den BSV“, so der Torhüter weiter. Das klingt relativ nüchtern und ist wohl auch so gemeint. Denn die eigentliche Forderung nach der Rückkehr von Pinter ins Traineramt wurde nicht erfüllt. In der Neustadt wird die Mannschaft erst einmal von Torwarttrainer Jens Fröhlich und Gerd Lenk (Co-Trainer der 2. Herren) betreut. Den Kickern wurde im Gegenzug versichert, den Verein im Winter verlassen zu können.