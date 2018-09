Gleich war für die Mannschaftskollegen klar, nun zu dritt alles zu geben und ohne die Sicherheit eines Streichergebnisses in den Wettkampf zu gehen.

Zuerst stand der 800m Lauf auf dem Programm, der erwartungsgemäß gut verlief, sodass zwischen 887 und 991 (Anna Pragal) von 1000 möglichen Punkten erzielt werden konnten. Beim anschließenden 50m Schwimmen waren die drei ebenfalls in guter Form und Punkte zwischen 718 und 934 (Jette Brünjes) wurden verbucht. Am Ende des ersten Wettkampftages stand das Team Bremen 1 mit 5296 Punkten vor der Mannschaft Bremen 2 mit Rebecca Achelis (15, Bremer RC), Emily Honermeier (11, RC Wümme), Angelina Kleefeld (15, RG Schimmelhof) und Viktoria Pragal (15, RV Hubertus) mit 4855 Punkten und den vier weiteren Teams im Juniorenlager vorne. Diesen Vorsprung galt es zu verteidigen, ein Vorhaben, das mit der sehr sauber gerittenen Dressur, in der Jette Brünjes eine 8,2 und Joschua Dietze eine 8,0 erzielte sowie Anna Pragal eine 6,6, auch zunächst gelang. Bremen 2 zeigte ebenfalls eine schöne Dressur und heimste gute Noten ein. Auch beim Stilspringen siegte Bremen 1 siegt mit 16596 Punkten vor Bremen 2 mit 16075 Punkten, dem Team Verden (15433), den Mannschaften aus Wesermünde (14446), und den Bremer Vierkampf- Newcomern: der RG Schimmelhof (14228) und dem RV Hubertus (12953). In der Einzelwertung der Junioren lag von Anbeginn an die 13-jährige Borgfelderin und Vorjahreszweite Jette Katharina Brünjes (RV Hubertus) mit ihrem Pony Golden Lightning vorne und ließ sich den Titel der Bremer Besten nicht nehmen. Ihr folgte auf Platz 2 Joschua Dietze (13) vor Angelina Kleefeld (14, beide RG Schimmelhof).

Bei den Ü16 lagen die Bremer nach dem Laufen und Schwimmen dank eines überragenden Emile Jäger noch mit 5326 Punkten vor Verden (4382) und Wesermünde (4220), nach derschmolz dieser Vorsprung deutlich nach der Dressur, die insbesondere den Verdenern sehr gut gelang. Im Springen legte Sarah Donn (RG Schimmelhof) mit 7,7 vor, dann gab es jedoch einen unvorhergesehenen Ausfall des Vorjahressiegers Emile Jäger (RC St.Georg), deren Pferd sich deutlich unmotiviert zeigte. Bjorn Claus (RC Wümme) war als dritter Starter stilistisch gut durch den Parcours gekommen (7,3). Nora Thiele (Hanseatischer RC), deren Pferd noch nicht über viel Erfahrung verfügte,übernahm von Bjorn Claus dessen Routinier und legte nach zwei Probesprüngen eine saubere Runde hin, für die es die 6,9 gab. Der Sieg in der Teamwertung ging damit mit 16 276 Punkten nach Bremen vor Verden (15 982) und Wesermünde (14 910). Die Einzelwertung der Senioren gewann der Vorjahreszweite Bjorn Claus (RC Wümme) vor Sarah Donn (RG Schimmelhof) und Nora Thiele (Hanseatischer RC).

Für die jüngeren Starter stand ein Nachwuchsvierkampf mit 400m Laufen, 25m Schwimmen, Dressurreiter- und Springreiterwettbewerb auf dem Programm. Die Teamwertung ging an die 1. Mannschaft des KRV Verden vor dem RRV Schwarme und dem Team Bremen, gefolgt von Verden II und der RG Schimmelhof. Bremer Beste im Vierkampfnachwuchs wurde Solveig Behrens (10) vor Sophie Spieker (12, beide RC General Rosenberg) und Tarek Merkel (13, RG Schimmelhof). Auch eine Dreikampfwertung (ohne Springen) wurde den Jüngsten angeboten. Dort siegte der KRV Zeven vor Verden II, Bremen, einem Mixed Team und Verden II. Bremer Beste wurde Mia Polle (9, Bremer RC) vor Elisabeth Clausen (9, RV Hubertus) und Hanna Meyer (11, RG Schimmelhof).