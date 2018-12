Weser-Walle-Kegler Tagessieger

Bremer Teams nutzen Heimvorteil

Karsten Hollmann

Bremen. Die beiden Bremer Teams genossen am dritten Spieltag der Kegel-Landesliga auf der Bohlebahn Heimrecht auf der Anlage an der Duckwitzstraße in Bremen. „Der Spieltag gestaltete sich auch so, wie von den Bremer Vereinen erhofft“, frohlockte Torsten Rohde vom KSK Weser/Walle.