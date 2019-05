Mai erwartet das Reit- und Fahrsport-Zentrum Nord wieder reichlich Besuch auf dem Gelände von Bernhard Wendt in Bremen-Osterholz. Der Veranstalter freut sich bei den Bremer Meisterschaften im Gespannfahren über mehr als 56 Teilnehmer aus Bremen und Umzu, die mit Ihren Ein- oder Zweispännern in den 15 ausgeschriebenen Dressur-, Hindernis- und Geländeprüfungen der Klasse A an den Start gehen. Die Dressur- und Hindernisprüfungen werden am Sonnabend durchgeführt, am Sonntag folgen dann die spannenden und spektakulären Geländefahrten, Beginn ist jeweils um 8 Uhr. Im Anschluss am Nachmittag führt der Verein unter Mithilfe von Freunden und Familienmitgliedern das große Schaubild auf, und zum Abschluss werden die Bremer Meister 2019 geehrt. An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl aller großen und kleinen Besucher ausreichend gesorgt.