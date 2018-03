Sie ist eine echte Teamplayerin – sowohl in ihrem Berufsleben als auch in ihrem Sportverein: Ina Schulze hat 1994 beim TV Eiche Horn mit Volleyball angefangen und gehört seit Langem zu den großen Stützen des Vereins. (christina Kuhaupt)

Angefangen hat alles mit der japanischen Fernsehserie „Mila Superstar“, in der ein zwölfjähriges Mädchen eine schwere Lungenkrankheit überstanden hat und beschließt, als Volleyballspielerin Mitglied des Schulteams zu werden. „Als Mädchen habe ich diese Serie geliebt“, erzählt Ina Schulze, „und mich deshalb für diesen Sport entschieden.“ Als Achtjährige fing sie 1994 beim TV Eiche Horn an und erlebte bis heute nahezu sämtliche Höhen und Tiefen, die dieser Sport eben manchmal mit sich bringt. Die mittlerweile 32-Jährige stieg mit ihrem Verein bis in die 2. Bundesliga auf, erlebte mehrere Abstiege und wurde als Kapitänin des Teams im vergangenen November schließlich zur Sportlerin des Jahres beim TV Eiche Horn gekürt.

Am vergangenen Wochenende musste Ina Schulze allerdings eine bittere Pille schlucken: Durch eine vermeidbare 2:3-Niederlage beim Tabellenzweiten BSV Ostbevern schied ihr Team als Dritter der Tabelle aus dem Aufstiegsrennen zur

2. Liga aus. „Niederlagen gehören zum Sport natürlich dazu“, betont die Führungsspielerin, „aber weh tut es trotzdem.“ Für das letzte Heimspiel in dieser Saison gegen Liga-Primus SF Aligse an diesem Sonntag haben Schulze und ihr Team so nur noch ein letztes großes Ziel, um den Saisonabschluss noch einigermaßen positiv zu gestalten: „Wir möchten uns mit einem Sieg beim Publikum für die tolle Unterstützung bedanken“, sagt die langjährige Kapitänin, „das haben sich unsere Fans einfach verdient.“

Familienmensch und Teamplayerin

Die Aussage gibt den Charakter der gebürtigen Bremerin wieder, die nie für eine andere Mannschaft gespielt hat und seit ihrer Geburt in dem Stadtteil im Bremer Nordosten lebt. Loyalität, Professionalität und Pflichtbewusstsein stehen für Ina Schulze ganz oben auf der Liste, dazu ist sie ein echter Familienmensch und eine engagierte und stets motivierte Journalistin. Seit knapp drei Jahren ist sie als Redakteurin für den WESER-KURIER tätig, ab April tritt sie die Stelle der Teamleiterin in der Online-Redaktion an. „Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung“, versichert sie, „für meinen Verein betreue ich den Online-Auftritt bereits seit einigen Jahren und fühle mich auf diesem Gebiet sehr wohl.“

Für Ina Schulze geht die Familie über alles. Seit knapp drei Jahren ist sie mit Ehemann Timo, einem Bauingenieur und Baugrundgutachter, verheiratet und mittlerweile gehört auch er fest zur Fangemeinde der Volleyballerinnen. „Timo ist häufig bei meinen Spielen dabei und trommelt wie wild, um uns möglichst lautstark zu unterstützen“, sagt Ina Schulze. Obwohl schon so manches Familienfest dem eng gestrickten Spielplan zum Opfer gefallen ist, kann sich Ina Schulze immer auf ihre Familie verlassen. „Alle wissen, was mir der Sport bedeutet“, sagt sie, „und meistens nehmen sie darauf auch Rücksicht.“ Dennoch sei sie häufiger vom schlechten Gewissen geplagt, „weil das viele Training, die Spiele und die Fahrerei zu den Spielorten jede Menge Zeit in Anspruch nehmen, die ich gerne auch mit der Familie verbringen würde“.

So bleibt ihr wenig Zeit für andere Hobbys: neben der Musik in erster Linie Fernsehserien. „Ich bin ein echter Serien-Junkie“, sagt sie, „dabei kann ich einfach am besten abschalten.“ Womit sich der Kreis dann schließt, denn eine Fernsehserie war es einst ja auch, die Ina Schulzes Leidenschaft für Volleyball geweckt hat.