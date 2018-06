Bei der sehr gut organisierten Veranstaltung in der Osnabrücker Schwimmhalle schwammen die besten Altersklassenschwimmer der Republik um die Podiumsplätze auf der 50 Meter- Bahn. In der Besetzung Peter Wiese, Jens Fricke, Detlef von Ahsen und Rainer Dieckvoß konnte jeweils die Silbermedaille erkämpft werden über 4x50m Lagen und Freistil in der Altersklasse Ü200 mit den sehr guten Zeiten von 1:55,87, beziehungsweise 2:08,99 Minuten.

Sehr gut konnte sich zum ersten Mal überraschend Detlef von Ahsen über 100 m Rücken in der AK 55 in Szene setzen, wo er mit einem fulminanten Schlussspurt die Konkurrenz überholte und am Ende ebenfalls knapp Silber holte (1:19,18 min.). Erwähnenswert sind auch die Platzierungen von Günther Tobisch (AK 75) und Michael Müller-Larrey (AK70), die über 50 Meter Freistil den siebten beziehungsweise den sechsten Platz erringen konnten und mit ihren Leistungen in dem dicht gedrängten Teilnehmerfeld sehr zufrieden waren.