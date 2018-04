SAV-Torwart Florian Schäfers musste einmal hinter sich greifen – damit war die 0:1-Niederlage seines Teams gegen den BSC Hastedt auch schon besiegelt. (Christian Kosak)

Der Blumenthaler SV und der BSC Hastedt bestreiten am Pfingstmontag (21. Mai) das Endspiel um den Bremer Fußball-Lottopokal. Während die Burgwallelf am Dienstag den Landesligisten SFL Bremerhaven im Elfmeterschießen um die Finalträume gebracht hatte, benötigten die Hastedter am Mittwochabend große Hilfe von Fortuna, um die SAV im Vegesacker Stadion mit 1:0 zu bezwingen. Schütze des goldenen Tores war Moussa Alawie, der SAV-Keeper Florian Schäfers Sekunden vor dem Halbzeitpfiff mit einem platzierten Schuss aus 15 Metern überwand.

Dass der BSC Hastedt in Führung ging, deutete sich in den ersten 45 Minuten mit zunehmender Spieldauer an. Nicht weil die Gäste vom Osterdeich die spielbestimmende Mannschaft stellten, sondern weil die Nordbremer allzu fahrlässig mit ihren Torchancen umgingen. Nach 22 Minuten hätten die von ihrem Trainer Björn Krämer taktisch gut eingestellte SG Aumund-Vegesack bereits 3:0 führen können. Doch Sebastian Kurkiewicz nach Flanke von Nils Husmann (8.), Kasim Uslu nach glänzender Vorarbeit von Quarshie Mc Mensah (16.) und dann noch einmal beiden Vegesacker Stürmern im Abstand von Sekundenbruchteilen gelang es nicht, den Ball aus kurzer Entfernung im Kasten der Gäste unterzubringen (22.).

Spielstarke Hastedter

Das sollte sich rächen, denn die spielstarken Hastedter, immer wieder vom Trainergespann Gökhan und Samet Deli ermuntert, wurden allmählich mutiger und versuchten mit schnellen Kontern und Dominanz im Mittelfeld zum Erfolg zu kommen. In der 33. Minute jagte Sedar Yücel den Ball von der Torauslinie gegen den Außenpfosten und ließ die Vegesacker noch einmal tief durchatmen. Als sie bereits an den Pausentee denken durften, nutzten die Gäste ihre einzige klare Torgelegenheit in der ersten Halbzeit zur Führung. Ein hoher Flankenball in den SAV-Strafraum landete bei Moussa Alawie, der trocken abzog und den Hastedter Anhang jubeln ließ.

Nach dem Wiederanpfiff des sicher leitenden Unparteiischen Dennis Eva verflachte die Partie vor rund 250 Zuschauern. Die SAV versuchte weiterhin, mit langen Bällen aus der Abwehr in die Spitze oder diagonal über das Feld die Sturmspitzen Kurkiewicz und Nils Husmann in Position zu bringen. Und der BSC initiierte bei Balleroberung zwar sehenswerte Kombinationen, die freilich in Strafraumnähe meistens in Harmlosigkeit versiegten.

Rund zehn Minuten vor Spielende starteten die Gastgeber dann ihre von den Fans sehnlich erhoffte Schlussoffensive. Krämer hatte den 38-jährigen Oldie Johannes Metschuck auf den Rasen beordert, dessen präzises Passspiel den Druck auf die Hastedter Abwehr erhöhen sollte. Das gelang zwar, doch dem eingewechselten Matthias Märten sowie einmal mehr Sebastian Kurkiewicz klebte dickes Pech an den Stiefeln. Frei vor BSC-Keeper Jasin Jashin droschen sie den Ball über die Querlatte (84./86.). Als der Ball aus dem Gewühl heraus Sekunden vor Schluss doch noch die Hastedter Torlinie zu überqueren schien, war John-Dieter Thöle zur Stelle, schlug ihn weg vom Kalkstreifen und sicherte dem BSC Hastedt den Einzug ins Finale.

Den Erfolg bezeichnete auch Gökhan Dehli ohne Umschweife als glücklich. Dennoch lobte er seine in den vergangenen Wochen kriselnde Elf für ihren Einsatzwillen. Der war auch dem unglücklichen Verlierer zu bescheinigen. Doch das Ergebnis machte ihren Coach Björn Krämer zunächst einmal sprachlos, während Co-Trainer Issam El-Madhoun und Mittelfeldakteur Muhamd Hodzic feststellten: „Wir hätten eigentlich 5:1 gewinnen müssen.“