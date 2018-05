So sehen Sieger aus: die Hastedter nach dem 3:0-Triumph mit Pokal und Medaillen. (Christina Kuhaupt)

Es war kurz nach 15 Uhr, als die erstaunlich zahlreich vertretenen Anhänger des BSC Hastedt schon mal an die kommende Saison dachten. Sie skandierten nämlich: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.“ Das war zwar lediglich die Reaktion auf die Führung ihrer Mannschaft durch Elmehdi Faouzi, nahm aber voraus, was nach 90 Minuten des Endspiels um den Bremer Lotto-Pokal feststand: Der BSC Hastedt besiegte den Blumenthaler SV mit 3:0 (1:0), holte sich den Titel und tritt in der kommenden Spielzeit im DFB-Pokal an.

Ob die Hastedter es dann tatsächlich bis ins Finale nach Berlin schaffen, ist natürlich ausgesprochen unwahrscheinlich. Aber für den DFB-Pokal gilt nun mal: Dabei sein ist alles. Also durfte schon mal überlegt werden, welchen Gegner sich die Hastedter wünschen. „Werder Bremen“, meinte Iman Bi-Ria – es wäre doch schön, wenn mal zwei Teams vom Osterdeich aufeinanderträfen. Auch die üblichen Verdächtigen wie Bayern München und Borussia Dortmund wurden genannt.

Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt nach einem Finale, das der BSC doch ziemlich souverän für sich entschieden hatte. „Wir haben keine Nerven gezeigt und kühlen Kopf bewahrt“, meinte Trainer Gökhan Deli, und sein Bruder Samet, Co-Trainer des Teams, hob die „Mentalität“ hervor. Die Hastedter wussten, um was es geht und dass sie liefern mussten – das gelang ihnen eindrucksvoll.

Die Voraussetzungen waren vor dem Spiel ja klar umrissen worden: Der Blumenthaler SV trat mit der deutlich jüngeren Mannschaft an, hätte allenfalls angesichts der sommerlichen Temperaturen gegen Ende der Partie einen körperlichen Vorteil haben können. Die größere Erfahrung brachte dagegen der BSC Hastedt mit. Eine Mannschaft, die gespickt ist mit gestandenen Spielern, die sich nicht so leicht beeindrucken lässt von äußeren Umständen wie den 2402 Zuschauern und einer Liveübertragung in der ARD. Das merkte man dem Duell nicht immer an. Aber sehr oft.

Der abgeklärte Auftritt des neuen Titelträgers fand seine Entsprechung deshalb in einem reichlich verhaltenen Spielvortrag seines Gegners. „Das war mir ehrlich gesagt zu wenig“, bekannte Peter Moussalli, der Sportliche Leiter des Blumenthaler SV. Bis auf zwei, drei Ausnahmen wäre sein Team viel zu mutlos und ängstlich aufgetreten. Erinnerungen wurden wach an das Finale 2016 – damals hatte sich Blumenthal beim 0:3 gegen den Bremer SV ähnlich zurückhaltend präsentiert. Auch Moussalli musste an die jüngere Blumenthaler Pokalgeschichte denken: „Vielleicht lag es heute daran, dass wir zuletzt zweimal verloren haben.“

Bereits in der ersten Halbzeit wirkte der BSC jedenfalls abgeklärter, ließ den Ball laufen und strahlte eine Sicherheit aus, die seinem Gegner offenbar fehlte. Das hatte zwar nicht zu einem Chancenfestival der Hastedter geführt. Aber das Team von Gökhan Deli kontrollierte das Geschehen. Und während die Blumenthaler vor der Pause nicht einmal gefährlich wurden, hatte der BSC vor seinem ersten Treffer durch Iman Bi-Ria bereits eine Chance besessen: Im zweiten Versuch war der Torjäger fünf Meter vor dem Tor zum Abschluss gekommen, setzte seinen Lupfer aber zu hoch an (15.).

Rund eine Viertelstunde später machte es Elmehdi Faouzi besser. Geschickt nahm der Außenspieler die starke Hereingabe von Marcus Kenneweg an, lief ein paar Meter und tunnelte Blumenthals Jascha Tiemann zur Führung seiner Mannschaft. „Danach wurde es für uns natürlich noch schwerer“, sagte Moussalli. Es war eine Reaktion gefragt, aber sie blieb aus. Selbst die verletzungsbedingte Auswechslung von BSC-Kapitän Sedat Yücel nach knapp 20 Minuten hatte keine Wirkung gezeigt.

Dass Blumenthals Routinier Dennis Spitzer nach dem Ausfall für einen Moment dachte, „das Spiel könnte kippen“, sollte ein Irrtum sein. Denn die Hastedter steckten den Verlust ihres Führungsspielers viel besser weg als Blumenthal den Rückstand. Deshalb änderte sich vor der Pause nichts am Spielgeschehen, und danach eigentlich auch nicht. Zwar brannte der BSC auch im zweiten Durchgang kein Feuerwerk ab. Aber das musste er mit der Führung im Rücken auch gar nicht. Die Initiative hätte vom BSV kommen müssen, aber sie ließ nach wie vor auf sich warten.

Weil der Blumenthaler Gegner das Spiel aber nicht nur kontrollierte, sondern auch eine richtig gute Chancenverwertung an den Tag legte, stand es am Ende 3:0. Der eingewechselte Affamefuma Ifeadigo, toll steil geschickt von Iman Bi-Ria, und das Kontertor von Florent Aziri machten den klaren Endstand schließlich perfekt. „Wir hatten nach vorn nichts zu bieten“, meinte dagegen Blumenthals Kapitän Tim Pendzich. Woran das lag, war auch ihm nicht so ganz klar: „Wir haben eine schwere Saison hinter uns, da ist es nicht leicht, den Schalter in einem solchen Spiel umzulegen.“ Über eines musste dagegen nicht gerätselt werden: Der BSC Hastedt gewann den Pokal völlig verdient.