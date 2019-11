Die U 16-Volleyballerinnen der BTS Neustadt qualifizierten sich für die Bezirksmeisterschaft. Unser Bild zeigt von links: Jette Hakim, Sarah Werner, Pauline Manke, Alessia Shanaj, Lilli Kroes, Mia Dillenberger und Defne Cemali. (Karim Hakim, frei)

Beide Finalisten und der Drittplatzierte, Bremen 1860, haben sich für die Bezirksmeisterschaften, der nächsten Spielrunde der U16-Titelkämpfe, qualifiziert. Damit können sich die Volleyballerinnen der BTS Neustadt trösten, die mit einer tollen Teamleistung ein insgesamt sehr gutes Turnier gespielt haben.

Als Gastgeber der Regionalmeisterschaften Nord (Bremen/Stade /Lüneburg) begrüßte die BTS Neustadt in der Sporthalle Erlenstraße ihre Gäste. Die Volleyballerinen spielten in einer Vierer-Vorrundengruppe gegen Cuxhaven, Bremen 1860 und TSV Fischerhude. Alle drei Spiele konnten die BTS-Spielerinnen ohne Satzverlust für sich entscheiden. Der Wucht der Aufschläge und Angriffe konnten die Gegner nicht genügend entgegenstellen und so fielen die Niederlagen deutlich aus.

Weiter ging es in die Zwischenrunde im Überkreuzspiel gegen Baden-Achim, den Zweiten der zweiten Vorrundengruppe. Gegen dieses Team hatten die BTS-Mädchen um die Teamkapitäninnen Sarah Werner und Jette Hakim noch eine Rechnung offen. Die Badener, die wie gewohnt durch sehr lautstarke Eltern unterstützt wurden, rechneten nach der letzten Meisterschaft wiederum mit einen Sieg, aber es kam ganz anders. Mit 25:8 und 25:12 gab es eine deftige Niederlage für die Badener. Die extrem motivierten BTS-Mädchen steigerten sich noch einmal und machten kurzen Prozess mit dem Gegner.

Im Finale entwickelte sich ein harter und hochklassiger Kampf gegen das Team des TV Eiche Horn. Lange Zeit konnten die BTSler im ersten Satz eine leichte Führung herausarbeiten. Doch die Gegnerinnen, allesamt Auswahlspielerinnen und fast alle auch Kaderschülerinnen der Sportschule Ronzelenstraße, konnten sich aufgrund ihrer Qualität noch ein wenig mehr steigern. Diese Mal hatten die Aufschläge des Gegners eine verheerende Wirkung, die den Spielfluss der Neustädterinnen zum Erlahmen brachte. Mit 22:25 ging dieser Durchgand an Eiche Horn. Auch danach brauchten die BTSler lange Zeit, um an den Anfangselan anzuknüpfen, so ging der zweite Satz mit 17:25 auch an die Gäste.