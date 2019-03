Bereits am Sonnabend waren die Neustädterinnen in den Landkreis Göttingen gereist, um das schwierige Nachholspiel tags darauf fokussiert anzugehen und das Ergebnis des vorangegangenen Spieltages nach Möglichkeit wiederholen zu können. Doch gleich zu Beginn des ersten Satzes stellten die Mündenerinnen klar, dass sie sich dieses Mal nicht glatt mit 0:3 schlagen lassen wollten. „Das Spiel war ausgeglichen“, konstatierte Emma Dogu, „auch, weil wir nervös begannen und nicht so viel Druck über die Außen ausüben konnten wie noch vergangene Woche.“

Lange Zeit wogte die Partie hin und her, keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. In der Crunchtime des ersten Durchgangs gelang es Münden jedoch, sich gleich fünf Satzbälle zu erarbeiten, der Satz schien aus Sicht der Gäste bereits verloren. „Aber eine grandiose Aufschlagserie von unserer Zuspielerin Annika Gartemann ebnete letztlich doch noch den Weg zum Satzgewinn“, so Emma Dogu.

Auch der zweite Satz gestaltete sich lange offen, doch gelang es der BTS, ihr Angriffsspiel variabler aufzuziehen und durch eine gute Annahme begünstigt, mit dem Mittelblock um Anne Löchert und Merle Wulf entscheidende Punkte zu machen. „Als dann auch noch der Linienrichter ein wenig mithalf, war der zweite Satz schließlich in trockenen Tüchern“, resümierte die Zuspielerin freudestrahlend.

Wohlwissend, dass ein 3:0-Sieg alle Abstiegssorgen beseitigen würde, gingen die Gäste hoch motiviert in den finalen Durchgang. Dort zeigten die Bremerinnen eine konzentrierte Leistung mit wenig Aufschlag-und Annahmefehlern und konnten nach gut eineinhalb Stunden schließlich die erlösenden drei Punkte einfahren. Am letzten Spieltag gegen die SG Karlshöfen/Gnarrenburg (Sonnabend, 16. März, 15 Uhr) steht einem versöhnlichen Saisonabschluss der Neustädterinnen somit nichts mehr im Weg, „stattdessen wollen wir uns für die knappe 2:3-Auftaktniederlage am ersten Spieltag revanchieren“, verdeutlichte BTS-Außenangreiferin Kristin Gaida mit erleichtertem Augenzwinkern.

BTS Neustadt: E. Dogu, M. Dogu, Eberwein, Eller, Gaida, Gartemann, Kaspuhl, Löchert Schoppe, Schwieger, Wulf, Nolte, Claussen.