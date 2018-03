Wechselt nach dieser Saison bei der SG Arbergen-Mahndorf von der Trainerbank in die Position des Abteilungsleiters: Jörg Budelmann. (Olaf Kowalzik)

Als neuer Handball-Abteilungsleiter tritt Budelmann die Nachfolge von Peter Hadeler an, der diese Position aus Altersgründen abgegeben hatte.

Vor etwa fünf Jahren übernahm Budelmann gemeinsam mit Holger Brause die Regie bei der SGAM, die damals mit lediglich vier Spielern begonnen hatten „und mittlerweile einen 15 Mann starken Kader haben“, wie Budelmann erläutert. Einige Spieler ­haben den Verein in dieser Zeit verlassen, sind aber nach zwei Jahren zurückgekehrt, „was also, glaube ich, bedeutet, dass wir ­einiges richtig gemacht haben“, sagt Budelmann.

Dazu gaben Budelmann und Brause auch Spieler in die Oberliga ab, nachdem sich auch diese bei der SGAM gut entwickelt hatten. „Jetzt, wo Peter Hadeler in Ruhestand gegangen ist und mich der amtierende Handball-Abteilungsleiter Kai Homann gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, ihm unter die Arme zu greifen, habe ich entschlossen mich ab sofort um die sportlichen Belange der ersten und zweiten Herrenmannschaft zu kümmern.“ Gleichzeitig fällt auch die A-Jugend ab sofort unter seine Ägide, „die, wie ich hoffe, in Zukunft wieder für den Ligabetrieb gemeldet werden kann“, hofft Jörg Budelmann.

Mit seiner ersten Amtshandlung installierte er zudem auch gleich seinen eigenen Nachfolger. Dafür habe er seinen ganz persönlichen Wunschkandidaten Thomas Panitz von dem neuen Konzept des Vereins überzeugen können. „Für mich bedeutet dieser neue Impuls, dass wir in Zukunft weiter guten Handball bieten und uns weiterentwickeln können“, ist sich der Abteilungsleiter sicher. Gleichzeitig werde sich der Verein auch im Jugendbereich neu aufstellen und Jungen und Mädchen das Handballspielen ermöglichen.

Interessierte Eltern können sich entweder über die Jugendkoordinatorin der SG, Tanja Kölling, informieren und anmelden – oder direkt freitags (16.45 bis 18 Uhr) zum Training in der Sporthalle an der Heisiusstraße in Arbergen kommen. Das Trainerteam dieser Mannschaft bilden Timon Timmermann und Hendrik Budelmann, Jugendwartin Tanja Kölling ist unter der Telefonnummer 0170 / 463 79 19 zu erreichen.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.sgam-bremen.de. Auch neue Trainer oder Betreuer seien herzlich wollkommen, wirbt Budelmann gleichzeitig um zusätzliche Unterstützung. „Beim ersten Training waren direkt 13 Kinder vor Ort, die meisten waren weiblich. Deshalb also auch an alle Jungs: Handballspielen macht Spaß“, lautet die Ansage von Jörg Budelmann.