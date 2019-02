Peter Böschen mit Scheck. (Schüler, frei)

Bei der fünften Auflage konnten diesmal stolze 14 000 Euro gespendet werden. Rainer Rettinger, der Geschäftsführer des Deutschen Kindervereins, war sichtlich bewegt und teilte den rund 200 Teilnehmern mit, wofür das Geld verwendet wird. Peter Böschen und Enno Voigt, in der Funktion Repräsentant und Abteilungsleiter, sammeln das ganze Jahr über Spenden bei Lehrgängen und Aktionen wie Bruchtest für den guten Zweck. Dabei sind sie ständig auf der Suche nach Sponsoren und Kooperationspartnern für Sach- und Geldspenden. Die gesamten Einnahmen gehen dann an den Deutschen Kinderverein In den fünf Veranstaltungen konnten bislang 44 000 Euro überwiesen werden, Motivation genug, um weiterzumachen. Allein beim TS Woltmershausen kamen 446 Euro zusammen.

Weitere Informationen unter https://deutscher-kinderverein.de/, https://www.budo-sportler.de/, https://ts-woltmershausen.de/acs/.