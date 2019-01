Fakt ist: Die Zuschauerzahlen gehen erstmals zurück. (Sebastian Kahnert /dpa)

Lothar Matthäus legt sich schon mal fest: Dortmund wird Deutscher Meister, der FC Bayern wird nur Zweiter, Werder Bremen landet auf Rang neun, Hannover und Nürnberg steigen ab. Überraschend ist der Tipp des Rekordnationalspielers nicht, denn so sieht die Tabelle schon jetzt aus.

Fast spannender aber ist, wie sich die Liga, die an diesem Freitag die Winterpause beendet, außerhalb der Spielfelder entwickelt. Dietmar Hopp, Gründer des Software-Unternehmens SAP, Mehrheitseigner der TSG Hoffenheim und dadurch oft von Ultra-Fans angefeindeter Mäzen, hat dieser Tage bemerkenswerte Sätze geäußert. Es sei doch völliger Wahnsinn, welche Gehälter teilweise bezahlt würden, sagte Hopp. „Das ist in hohem Maß ungesund und schon lange nicht mehr sozialverträglich.“ Und überhaupt gebe es mittlerweile viel zu viele Wettbewerbe. Das sind Sätze, die auch an Stammtischen und in Fan-Kurven gesagt werden. Jetzt sagt sie ein Fußball-Boss. Das hat Sprengkraft.

Fakt ist: Die Zuschauerzahlen gehen erstmals zurück. Die Champions League, die nur noch im Pay-TV übertragen wird, hat dramatisch an Interesse verloren. Fußball bleibt zwar der beliebteste Sport in Deutschland. Aber ausruhen auf vergangenen Erfolgen ist nicht mehr. Denn die Palette der Freizeit-Möglichkeiten wird größer. Dass auch anderer Sport Spaß macht, zeigen gerade die Handballer bei der WM. Es wird nicht gemeckert und geschauspielert, und deutsche Einkommens-Millionäre gibt es auch nicht. Ein bisschen mehr Handball täte dem Fußball also ganz gut.