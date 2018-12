Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat seinen WM-Kader in Berlin vorgestellt. Foto: Monika Skolimowska (Monika Skolimowska / dpa)

Mit den Europameister-Tugenden der Bad Boys, aber einer neuen Identität und einer großen Portion Bescheidenheit wollen die deutschen Handballer in die Heim-Weltmeisterschaft starten.

„Lassen Sie uns demütig bleiben“, forderte Bundestrainer Christian Prokop bei der Präsentation seines verkleinerten Kaders knapp drei Wochen vor dem WM-Auftakt in Berlin. „Wir haben es in der Vergangenheit öfter erlebt, dass wir vorher zu viel Lob nach Erfolgen versprüht haben. Wir dürfen uns da wenig ablenken lassen.“

Die Erwartungshaltung für die WM in Deutschland und Dänemark vom 10. bis 27. Januar ist aber trotz des bitteren Hauptrunden-Aus' bei der EM vor knapp einem Jahr groß. „Ein Traum wäre es, ein Auswärtsspiel zum Schluss zu haben“, sagte Bob Hanning, Vizepräsident des Deutschen Handballbunds. Was bedeuten würde, dass das deutsche Team zunächst das Halbfinale in Hamburg erreicht und anschließend im dänischen Herning um die Medaillen spielt.

Für dieses Ziel verkleinerte Prokop sein Aufgebot vor dem Start in die WM-Vorbereitung am 28. Dezember beim Lehrgang in Barsinghausen von 28 auf 18 Spieler. Dabei verzichtet der 39-Jährige etwas überraschend auf Europameister Kai Häfner. „Er hat sich sehr gut zurückgekämpft, trotzdem sehen wir es nach langem Abwägen so, dass Franz Semper der Mannschaft in Summe etwas mehr gibt“, sagte Prokop zu seiner Entscheidung.

Der frühere Weltmeister-Torhüter Johannes Bitter bleibt ebenfalls in der Reserve. Während des Turniers sind noch maximal drei Wechsel mit Spielern aus dem 28er-Kader möglich. Angeführt wird das vorläufige Aufgebot, das vor dem WM-Start am 10. Januar in Berlin um weitere zwei Spieler verkleinert werden muss, von Kapitän Uwe Gensheimer, Keeper Andreas Wolff und anderen erfahrenen Akteuren wie Hendrik Pekeler. Insgesamt sind noch neun Spieler aus dem Team dabei, das vor drei Jahren unter dem damaligen Bundestrainer Dagur Sigurdsson den EM-Titel holte.

Auf die Frage, ob es für die WM analog zu dem damaligen Selbstbild der Bad Boys ein neues Leitmotiv geben solle, äußerte sich Prokop distanziert. „Wir werden diese Werte, die damit verbunden sind, weiter im Mannschaftskreis leben“, sagte der frühere Leipziger Coach, der nach dem eigenen EM-Scheitern 2018 stark in der Kritik stand. „Aber wir werden diesen Begriff nach außen nicht mehr befeuern. Es ist Zeit dafür, eine neue Identität zu haben. Es wird keine vergleichbare Story mehr geben.“

Vor dem Start des WM-Feinschliffs steht für Prokop zumindest noch „ein bisschen Besinnlichkeit“ an. An Heiligabend feiert der Coach seinen 40. Geburtstag. „Dieses Jahr ist es etwas Besonderes“, sagte Prokop zur Konstellation mit dem runden Festtag und der anstehenden WM. „Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht ganz abschalten kann. Wenn so ein Highlight ansteht, ist man als Handballer immer schon einen Schritt dabei.“

Bei Prokop ist das Kribbeln schon „greifbar“, und auch bei den deutschen Fans gibt es reichlich Euphorie. Für Berlin sind nach Angaben des DHB bislang 93 Prozent der verfügbaren Tickets verkauft. In München, wo die Gruppe B ohne deutsche Beteiligung spielt, sind mehr als 70 Prozent der Karten vergeben. „Das ist in der Tat sensationell. Durch viele, viele Maßnahmen ist das beim Publikum sehr angekommen“, sagte DHB-Vize Hanning zum bisherigen Zuspruch.

