Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm warnt eindringlich vor den Qualitäten des kommenden Gegners Lettland. Foto: Peter Kneffel (dpa)

„Sie sind kämpferisch und strukturell sehr gut aufgestellt. Sie sind immer unangenehm, weil sie immer kämpfen bis zum Schluss“, sagte der 39-Jährige vor dem Aufeinandertreffen am Samstag (12.15 Uhr). „Deswegen sind die Letten schwer zu schlagen. Wir stellen uns auf ein enges Spiel ein.“

Nach einem trainingsfreien Donnerstag und einem Ausflug nach Aarhus will sich der neu zusammengestellte Olympia-Silbergewinner am Freitag intensiv auf die Partie vorbereiten. „Wir sind bereit“, kündigte Sturm schon einmal an. Der kommende deutsche Gegner machte es am Donnerstag dem Mitfavoriten USA schwer und verlor erst nach Verlängerung mit 2:3. Die neu zusammengestellte deutsche Mannschaft hatte gegen den WM-Dritten von 2015 trotz der besten Turnierleistung dagegen mit 0:3 den Kürzeren gezogen.

Neben einem Erfolg über Lettland sind voraussichtlich auch Punkte aus den Vorrunden-Partien im dänischen Herning gegen die Top-Nationen Finnland und Kanada für das Weiterkommen notwendig. 2016 und 2017 hatte Sturm die Mannschaft jeweils unter die Top Acht geführt.

Zwei wichtige Partien gegen die Letten hat die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds unter dem deutschen NHL-Rekordspieler in jüngster Vergangenheit für sich entschieden. Im vergangenen Jahr sicherte sie sich als WM-Gastgeber mit einem nervenaufreibenden 4:3 nach Penaltyschießen gegen Lettland in Köln den entscheidenden Sieg für den Viertelfinal-Einzug. Im September 2016 machte Deutschland mit einem 3:2 in Riga die Olympia-Qualifikation perfekt. (dpa)