Nach sieben Siegen aus sieben Spielen steht Buntentor mit 21 Punkten und einem Torverhältnis von 63:1 Toren an der Tabellenspitze der 3. Bezirksklasse und strebt den Durchmarsch von der 4. Bezirksklasse in die 2. Bezirksklasse an. Es fehlt nur noch ein Punkt aus zwei Spielen. Diese guten Leistungen wurden jetzt von Aron Menze (Leiter der TÜV-Nord-Station Bremen-Neustadt) zum zweiten Mal mit einem Trikotsatz belohnt. Die Mannschaft bedankte sich im Anschluss mit einem

14:0-Sieg und strebt unaufhaltsam dem ­Aufstieg entgegen. Weitere Informationen gibt es unter http://www.ats-buntentor.­lima-city.de.