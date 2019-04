Die spiel-und angriffsstarke Heimmannschaft war anfällig in der Deckung, sodass es ein torreiches Spiel wurde, wobei der 37:29 (17:15)-Erfolg der Gastgeber für die Neustädter „die Quittung einer, vor allem im Angriff, äußerst mangelhaften Leistung“ war, wie SGBN-Coach Alexander Wittkopf erklärte. Der Rückraum hatte mit wenigen Ausnahmen keinerlei Aggressivität, weder Zweikämpfe wurden angenommen, noch aus der zweiten Reihe geworfen, sodass es Lesum wiederholt gelang, über Tempogegenstöße zu einfachen Toren zu kommen. „Dazu gesellten sich noch eine schlechte Wurfquote und eine unaufmerksame Deckung“, grantelte Wittkopf, „sodass unser Heimspiel am 27. April gegen den TS Woltmershausen das Endspiel um den dritten Platz wird, wobei wir vermutlich ohne zahlreiche Leistungsträger in dieses Spiel gehen.“

SG Buntentor/Neustadt: Hellwig; Wittek, Kleideiter (1), Jäger (1), Linowski (2), Wienholt (2), Schnirring (2), Komischke (3), Köstens (3), Gräser (4/2), Haass (4), Hartmann (7/2).