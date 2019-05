54 Punkte holte Buntentor in 18 Partien, damit blieben die Rot-Weißen ohne einen einzigen Punktverlust. Auch bei der Torausbeute spielte der ATS buchstäblich in einer anderen Liga. Lediglich einen einzigen Gegentreffer konnten die gegnerischen Teams im Saisonverlauf markieren. Dieses Kunststück gelang Eske Worthmann beim 11:1-Erfolg des ATS gegen den TuS Schwachhausen II. 34 der 122 Buntentor-Treffer markierte allein Aline Stenzel, die in der Torjägerliste mit weitem Abstand auf dem Spitzenplatz landete.

Doch die Saison der Superlative ist für die Frauen noch nicht vorbei. Zunächst steht an diesem Freitag um 18.30 Uhr das Finale um den Lotto-Pokal im Stadion Obervieland, und damit die Chance auf einen Startplatz im DFB-Pokal, auf dem Spielplan. Anschließend geht es dann in der Relegation noch um den Wiederaufstieg in die Regionalliga Nord der Frauen. In zwei Spielen gegen den Hamburger SV soll einer besonderen Saison dann die Krone aufgesetzt werden. Das Hinspiel in Hamburg findet am 2. Juni statt, das Rückspiel steigt am 9. Juni auf dem Kuhhirten. Anstoß ist jeweils um 14 Uhr.