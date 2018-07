Er setzt seine Arbeit fort: Dominic Buttig bleibt Co-Trainer der Werder-Frauen und coacht auch weiterhin die weibliche A-Jugend. (Baumgart/Hansepixx)

Bremen. Am Dienstag haben die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder die Vorbereitung auf die kommende Saison aufgenommen. Und pünktlich zum Trainingsstart hat der Klub noch eine weitere Personalentscheidung getroffen: Dominic Buttig, vor Jahresfrist von der HSG Hannover-Badenstedt nach Bremen gekommen und zuletzt auch Co-Trainer des Frauenteams unter dem inzwischen entlassenen Chefcoach Florian Marotzke, wird diesen Posten auch künftig bekleiden.

Das ergab ein Gespräch zwischen Buttig und dem erst Ende vergangener Woche vorgestellten neuen Cheftrainer Maximilian Busch. Zudem wird Dominic Buttig auch künftig die weibliche A-Jugend des SVW trainieren und darüber hinaus noch weitere administrative Aufgaben in der Nachwuchsarbeit übernehmen. „Wir freuen uns sehr, dass wir weiter mit Dominic Buttig arbeiten können. In seiner Funktion nimmt er eine zentrale Rolle in unserer Talentförderung ein“, sagt Werders Leistungssport-Koordinator Patrice Giron.

„Wir wollen den erfolgreichen Weg weitergehen“, sagt B-Lizenz-Inhaber Buttig, der die A-Jugend in der Vorsaison zum Meistertitel in der Oberliga geführt, den Sprung in die Juniorinnen-Bundesliga dann aber knapp verpasst hatte. „Die Arbeit mit den Spielerinnen, den anderen Trainerinnen und Trainern der Abteilung und den Verantwortlichen im Vorstand macht mir großen Spaß. Wir haben viele ehrgeizige Talente, die wir auf ihrem Weg in den Leistungshandball weiter intensiv begleiten wollen, um nicht nur ihre Chancen in den Auswahl-Mannschaften des DHB zu erhöhen, sondern ihnen auch die Möglichkeit zu geben, bei uns den Sprung in die 2. Bundesliga zu schaffen“, sagt der 30-Jährige, der in nächster Zeit den Erwerb der A-Lizenz anstrebt.