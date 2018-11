(Oliver Baumgart (hansepixx.de))

Bremen. Erst Florian Marotzke, jetzt Maximilian Busch: Die Handballabteilung des SV Werder Bremen hat sich binnen weniger Monate erneut von ihrem hauptamtlichen Cheftrainer getrennt. Personalentscheidungen, die für Unruhe gesorgt haben. Intern, klar. Aber auch extern. Im Umfeld, in der Handballszene und darüber hinaus. Wie geht's weiter? Die Gerüchteküche brodelt – und genau das wolle man nicht, sagt Patrice Giron, der Koordinator Leistungssport, der in der Vorwoche als Interimstrainer für die in der 2. Bundesliga spielende Frauenmannschaft präsentiert wurde. „Unsicherheit“, sagt Giron, „ist der größte Störfaktor.“

Es sind bewegte Zeiten beim SV Werder. Nach der vergangenen Saison hatten sich die Verantwortlichen um Handballchef Martin Lange zunächst dazu durchgerungen, sich trotz eines noch bis Sommer 2019 laufenden Vertrages vorzeitig von Florian Marotzke zu trennen. Grund dafür waren atmosphärische Störungen im Binnenverhältnis zwischen Coach und Spielerinnen.

Vertrauensverhältnis gestört

Die erst zum Sommer 2017 geschaffene hauptamtliche Trainerstelle war dann wenige Wochen später mit Maximilian Busch besetzt worden – doch auch diese Personalie ist inzwischen Geschichte. Trotz des schlechtesten Saisonstarts seit dem Zweitligaaufstieg 2015 waren es auch hier keine sportlichen Gründe, die zur Trennung geführt haben. Vielmehr hatte eine Grenzüberschreitung des Trainers das Vertrauensverhältnis zur Mannschaft und zum Verein als Arbeitgeber nachhaltig gestört, der Rauswurf war die Folge.

Jetzt also ist die Trainerstelle wieder vakant. Und eigentlich auch nicht. Denn Werder hat einen Plan B – B wie Buttig. Der bisherige Assistenztrainer Dominic Buttig, der seit Sommer 2017 beim SV Werder tätig ist und sowohl unter Marotzke als auch unter Busch als Co-Trainer gearbeitet hat, könnte nämlich schon bald zum Cheftrainer aufsteigen. So ist es besprochen worden. Auf Leitungsebene. Mit Buttig. Und mit der Mannschaft.

Buttig ist also ein Cheftrainer auf Probe. Bis Weihnachten soll diese Phase dauern. Und bis dahin steht ihm Patrice Giron zur Seite. Der erfahrene A-Lizenz-Inhaber, der die Mannschaft nach dem Aufstieg zwei Jahre selbst trainiert hat, wird Buttig quasi als Mentor beraten. Er wird ihn in der Trainingsarbeit unterstützen – und genauestens beobachten. Drei Partien sind vor dem Jahreswechsel noch zu absolvieren. Drei Partien, in denen der 30-jährige Dominic Buttig in der Veantwortung steht und sich als Chefcoach beweisen kann. Patrice Giron nennt es „eine Versuchsphase“.

Für Giron selbst war eine längerfristige Rückkehr auf den Trainerposten keine Option. Der Diplom-Sportwissenschaftler arbeitet in Vollzeit als Dozent für den Hochschulsport an der Uni Hamburg. Die Universität feiert im kommenden Jahr ihr 100-jähriges Bestehen, was mit zahlreichen Festlichkeiten einhergeht, die es vorzubereiten gilt. Giron ist deshalb viel unterwegs, auch im Ausland, sein Zeitbudget ist arg eingeschränkt. Bis Weihnachten aber steht er dem SVW nun als Interimslösung und Buttig-Partner zur Verfügung. Und dann wird Giron maßgeblich darüber befinden, ob Plan B aufgeht und Dominic Buttig tatsächlich der geeignete Mann auf dem Trainerposten ist.

Ein straffes Pensum

„Ich scheue mich nicht, diese Verantwortung zu übernehmen“, sagt B-Lizenz-Inhaber Buttig. Dem Hannoveraner gefällt die Idee, aus dem zweiten Glied herauszurücken, er weiß aber, dass die Aufgabe anspruchsvoll ist. Doch er ist ambitioniert, im kommenden Jahr möchte er die A-Lizenz erwerben. Den Grundlagenlehrgang „Nachwuchsleistungstrainer“ des Deutschen Handball-Bundes (DHB) hat er bereits absolviert. Buttig ist gewillt, diese Testphase mit drei Partien – beginnend an diesem Sonnabend mit dem schweren Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Buchholz 08-Rosengarten (19 Uhr) – zu nutzen. Er will in den kommenden Wochen von Girons Erfahrungsschatz profitieren, dabei aber auch zeigen, dass er neben der Bereitschaft auch das Potenzial für den Chefposten mitbringt.

Dominic Buttig ist ein eher ruhiger, ein analytischer Vertreter der Trainerzunft. Er ist einer, der versucht, konstruktiv auf die Mannschaft einzuwirken. Und er ist einer, der sich einbringt. Beim SV Werder arbeitet er im Moment nicht nur für das Zweitligateam, sondern zeichnet neben der weiblichen A-Jugend übergangsweise auch für die weibliche B-Jugend verantwortlich. Darüber hinaus leitet Buttig zweimal wöchentlich das Frühtraining an der Sportbetonten Schule Ronzelenstraße. Ein straffes Pensum für den Vertriebler im Außendienst. Ein Pensum, das er aber gerne auf sich nimmt, denn „es wäre ein Traum, wenn ich mein Hobby zum Beruf machen und in Vollzeit als Trainer arbeiten könnte“.