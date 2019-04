Als Einzelspielerin durfte sie dieses Gefühl bereits am Abschlussspieltag genießen. Denn ein weiterer Höhepunkt bei der Siegerehrung war die Übergabe des Glas-Pokals an Ute Wachtendorf, für die Auszeichnung „Sportlerin des Jahres 2018“. Die Bremerin freute sich riesig darüber, nachdem die Trophäe bei der eigentlichen Ehrung im März in Berlin nicht überreicht werden konnte. Der Pokal war zuvor in tausend Stücke zerbrochen.

Gegen Hamburg begann Ute Fromm mit guten 898 Holz. Sie verlor zwar mit neun Holz, aber diesen Rückstand holte Ute Wachtendorf mit hervorragenden 920 Holz (80 Holz über Schnitt) auf, sodass die Führung zu diesem Zeitpunkt 13 Holz betrug. Auch die danach startenden Daniela Efler (897), Silke Steitz (895), Anja Reinick (893) und Simone Grziwa (901) trugen zu einem geschlossenen Mannschaftsergebnis bei. „Der Sieg mit 40 Holz Vorsprung war zu keiner Zeit in Gefahr“, sagte Mannschaftsführerin Simone Grziwa. Der Zusatzpunkt ging allerdings an die Gegnerinnen.