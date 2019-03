Auf den Bahnen in Delmenhorst wurden Fortuna Rendsburg und der KSK Husum bezwungen. Dabei mussten die Bremerinnen den Ausfall von Silvia Albert verkraften. Dafür wurden sie von ihrer langjährigen Kapitänin Karin Thoden unterstützt. „Wir können jetzt nicht mehr absteigen, stehen im guten Mittelfeld und können befreit zum Endspieltag fahren“, sagte Grziwa.

Gegen Fortuna Rendsburg hatte Ute Wachtendorf (879 Holz) ihre Gegnerin gleich im Griff. Dagegen fand Ute Fromm auf den schwer zu bespielenden Bahnen nicht den richtigen Wurf und Karin Thoden wurde eingewechselt (838). Mit 16 Holz Rückstand gingen Daniela Efler (852) und die stark spielende Silke Steitz (875) auf die Bahnen und und brachten Carat knapp mit sechs Holz in Führung. In der Schlussachse machten es Anja Reinicke und Simone Grziwa spannend. Während Reinicke sich schwertat (862), spielte Grziwa mit 894 das Höchstholz des Spiels. Mit den letzten Würfen wurde die knappe Führung verteidigt. Mit 5200:5194 und 3:0 gewann Carat diesen Vergleich.

Auch gegen Husum startete Ute Wachtendorf glänzend (886) und nahm der besten Gegnerin fünf Holz ab. Ute Fromm nahm ebenfalls selbstbewusst den Kampf gegen die Bahn auf und wollte die offene Rechnung aus dem ersten Spiel begleichen. Mit 870 Holz zog sie mit ihrer Gegnerin gleich. Husum trat ersatzgeschwächt an, was sich besonders in der Mittelachse offenbarte. Dort holten Daniela Efler (866) und Silke Seitz (883) eine deutliche Führung heraus. In de Schlussachse ließen Anja Reinicke (871) und Simone Grziwa (881) nichts anbrennen. Mit 5257:5151 war der zweite Sieg eingefahren.