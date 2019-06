Dabei gab es besonders in der Spitze ein stark besetztes Teilnehmerfeld, sodass zum Beispiel die Vorjahressieger Denkler/Hildebrand-Huff nur Platz neun erreichten. In den zunächst sechs Gruppen gab es schon einige Überraschungen, aber durch den Spielmodus hatten alle Mannschaften auch nach der Gruppenphase noch die Chance das Turnier zu gewinnen. Dennoch standen vier der sechs Gruppenersten im Halbfinale. Im Finale setzten sich Gaida/Kleemeyer (BTS Neustadt/GW Elmsbüttel) knapp in drei Sätzen gegen Greiser/Voss aus Lüneburg durch. Das kleine Finale gewann im Bremer Duell Gartemann/Lauer gegen das reine Ausrichterteam Bezing/Kissing. Fünfte wurden Gaste/Tegtmeier (Oldenburg) und Rybakov/Rybakov (Hannover).