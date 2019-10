Sandra Bode traf für den SV Grambke-Oslebshausen viermal. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123, Olaf Kowalzik)

Diesmal zog ihnen der Spitzenreiter HC Bremen das Fell in der Halle an der Sperberstraße mit 32:22 (15:11) gehörig über die Ohren. Für die Gelb-Blauen war es die höchste Heimklatsche seit über sechs Jahren. Danach blieb ihnen beim anschließenden Essen beim Stamm-Griechen an der Burger Brücke nur noch der ein oder andere Ouzo zur Frustbewältigung übrig. Wenigstens müssen sich die Gastgeberinnen nicht lange grämen, „da der HC Bremen in meinen Augen auf jeden Fall ein Meisterschaftskandidat ist“, stellte der SVGO-Trainer Stephan Rix fest. Eine überraschende Erkenntnis ist das nicht, denn in den Reihen der Hastedterinnen laufen mehrere oberliga-erfahrene Spielerinnen wie der Neuzugang vom SV Werder Bremen II, Renée Tebje (fünf Tore), auf.

Gut eine Viertelstunde lang waren die Gelb-Blauen dem verlustpunktfreien Spitzenreiter (jetzt 8:0 Punkte) ebenbürtig. Bis dahin hatten Lena Korge und Melina Iordanidis per Doppelschlag zum 7:7 ausgeglichen. Danach tat sich der SV Grambke-Oslebshausen gegen die offensive Deckung des HC Bremen zusehends schwer, weshalb er auf 7:11 zurückfiel (20.). Mit einem Vier-Tore-Rückstand gingen die Gelb-Blauen auch in die zweite Spielhälfte (11:15). Der Knock-out folgte dort innerhalb von vier Minuten, in denen der SVGO an der oberliga-erfahrenen HC-Torfrau Judith Repty schier verzweifelte. Während die Gäste dadurch auf 19:12 davonzogen, traf das Rix-Team in derselben Zeit lediglich durch Katja Schumacher einmal zum zwischenzeitlichen 12:16-Anschluss.

„Der HC war uns in allen Belangen überlegen und hat verdient gewonnen“, betonte der SVGO-Trainer. In seinem Team fiel lediglich Sandra Bode auf, die aus der Regionsliga aus Bierden gekommene Kreisläuferin muss aber noch konditionell nachlegen. „Alle anderen waren stets bemüht“, bewertete Stephan Rix den Auftritt seines Teams. Ihm hatten allerdings mit Alina von Leesen, Maike Leder, Sonja Ohnesorge, Neele Piepjohn und Anja Ruhe fünf Spielerinnen gefehlt. Viel auf das Ergebnis ausgewirkt hätte sich ihr Mitwirken aber wohl nicht. Die Gelb-Blauen gehen mit 2:4 Punkten als Viertletzter in die Herbstpause, am 2. November geht es beim punktgleichen SV Beckdorf weiter.

SV Grambke-Oslebshausen: Drees, Zachow; Korge (1), Jappen (1), Hett, Bartsch (1) Iordanidis (6/1), Bode (4), Sarro Siemers (1), Heidorn (3/1), Raschdorf (4), Schumacher (1), Rück, Artelt.