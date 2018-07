Eine Uralt-Formel belegt: WM ist immer dann, wenn Menschen, die normalerweise keine drei Bundesliga-Vereine aufzählen können, plötzlich beim Thema Fußball in Ekstase geraten. Ja, es hat diese Ausreißer auch 2018 gegeben. Die Schwägerin, die beim Kicktipp-Spiel glückselige SMS schickt, weil sie ja wusste, dass Marokko in der Vorrunde 1:0 gegen den Iran gewinnt. Aber was bleibt sonst von einer Weltmeisterschaft, die für Deutschland so früh endete wie niemals zuvor?

Der Kater kam, bevor der Rausch überhaupt begonnen hatte. Kein Autokorso, der sich durch deutsche Innenstädte hupte. Keine Fahnen, keine Lieder, überschaubare Public Viewings – so traurig hat sich in Deutschland noch keine Weltmeisterschaft angefühlt. Was natürlich am Abschneiden der deutschen Mannschaft liegt. Aber auch die Auftritte der anderen Nationen waren häufig biederes Mittelmaß. Kroatien? Toll, dass ein Land mit gerade mal vier Millionen Einwohnern im Finale steht. Teil der Wahrheit ist aber auch: um das zu schaffen, mussten die Kroaten dreimal in die Verlängerung, brauchten gar zwei Elfmeterschießen. Und Finalgegner Frankreich hat gezeigt, dass man den Titel mit Defensive, nicht mit Offensive gewinnen will. Wenn die Fifa in ein paar Wochen ihre WM-Analyse verschickt, wird der Punkt "Fußballerische Neuerungen" fehlen. Denn die hat es in Russland nicht gegeben. Außer der Binsenweisheit, dass Standardsituationen Spiele gewinnen. Wusste Rudi Völler 2002 bei der WM als Teamchef auch schon.

Für Wladimir Putin aber war es eine gute WM. Das Turnier hat farbenfrohe Bilder produziert. Der Ablauf war tadellos, die Sonne schien fast pausenlos (wie hat er das eigentlich hingekriegt?). Und Fifa-Boss Gianni Infantino war so verzückt, dass er, mit der Faust auf sein Herz klopfend, treuherzig vor laufender Kamera in Richtung Putin beteuerte: "Wir haben uns in Russland verliebt." Es fällt ohnehin immer schwerer, diesen Verband noch ernst zu nehmen mit seinen immer absurderen Regeln. Uruguay musste 43 000 Euro Strafe zahlen, weil Betreuer und Spieler zu spät am Stadion erschienen, Kroatien 60 000 Euro, weil die Spieler aus falschen Flaschen tranken. Klingt nach Geldbeschaffungsmaßnahmen.

Beim DFB wäre man froh, wenn diese WM schnell in einer Ablage im Schreibtisch verschwunden wäre. Kann man verstehen, denn aus dem sportlichen Desaster ist längst eine Grundsatzfrage geworden, die da lautet: Wird der Verband noch richtig geführt? Und ist es nicht an der Zeit, über personelle Veränderungen nachzudenken? Vier Jahre lang sonnte sich Oliver Bierhoff im Glanze des WM-Titels und konnte vorantreiben, was der "Kicker" diese Tage vortrefflich als "Bierhoffisierung" bezeichnete. Die Marke Nationalmannschaft weiter zu gestalten, war und ist Bierhoffs Ziel. Dass er bei erfundenen Slogans wie "Best never rest" oder "#zsmmn" den Eindruck erweckte, dass der Fußball weniger als Sport, sondern mehr als Investment wahrgenommen wird, dämmert Bierhoff jetzt nach dem Super-Gau auch allmählich.

Natürlich hat er recht, dass im Zuge der WM 2014 jede noch so abstruse Marketingmaßnahme nicht hinterfragt wurde – damals aber stand am Ende der WM-Titel. Und Erfolg schlägt nun mal alle Argumente. Niemand hätte sich mehr an das Foto von Mesut Özil mit Despot Erdogan erinnert, wenn Deutschland am Sonntag wieder um die Fußball-Krone kämpfen würde. Ist aber nicht so. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Denn jetzt wird sichtbar, dass beim DFB und der Nationalmannschaft ziemlich viel ziemlich schief läuft. Und damit ist nicht nur der Fall Özil gemeint, der sich für den Verband zu einer PR-Katastrophe entwickelt hat.

Wie immer nach solch geschichtsträchtigen Ereignissen muss alles hinterfragt werden. Das gilt auch für den Bundestrainer, der in zwölf Jahren Amtszeit erstmals ein Halbfinale bei einem Turnier verpasste. Das wäre verzeihbar, wenn man in dem Gefühl geblieben wäre, seine Mannschaft hätte das letzte Hemd für den Erfolg gegeben. Hat sie aber nicht, und so bleiben die Bilder haften, die einen Bundestrainer mit Sonnenbrille joggend an der Strandpromenade von Sotschi zeigen. Fußball? Ach ja, läuft schon.

Löw wird sich und seinen Stil ändern müssen. Dass dies jetzt auch noch sein Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm öffentlich angemerkt hat, ist Warnzeichen genug. Auch Löw kämpft – trotz des bedingungslosen Treueschwurs des Verbandes – wie Bierhoff und DFB-Boss Reinhard Grindel um seinen Job. Noch ist offen, wer verliert. Aber wer hätte schon gedacht, dass Kroatien ins WM-Finale einzieht?