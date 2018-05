Nur kurze Zeit, nachdem er zum Ehrenpräsidenten des Bremer Ju-Jutsu-Verbandes ernannt worden war, kam dieses Ereignis für den passionierten Kampfsportler der Sportvereinigung Hemelingen völlig überraschend. Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Deutschen Ju-Jutsu-Verbandes in Bremerhaven wurden ihm vor Ju-Jutsuka aus ganz Deutschland die Urkunde sowie der mit seinem Namen bestickte Gürtel überreicht. Damit würdigte der Verband nicht nur seinen jahrelangen unermüdlichen Einsatz für den Sport, sondern auch seinen Beitrag zur Jugendarbeit und Außenwirkung. „Damit hätte ich gar nicht gerechnet“, sagte Scheel. Bereits seit vielen Jahren engagiert er sich in Bremen für den Sport. So legte er 1973 den Grundstein für die Ju-Jutsu-Sparte im Bremer Judo-Verband, um schließlich zehn Jahre später die Sektion Ju-Jutsu zu etablieren. 1998 wurden schließlich zwei seiner Schützlinge Weltmeister im Duo-Wettkampf. Als Lehrreferent und Trainer lässt er weiterhin den Nachwuchs an seinen fundierten Kenntnissen teilhaben.