Am Vormittag starteten die A- und L-Gruppen, in denen auch die Gastgeber vertreten waren. Die junge A16-Mannschaft mit ihrem Pferd Galileo und Longenführerin Alina Feldmann belegte mit einer 5,029 einen guten zweiten Platz und sicherte sich den Bremer Youngster-Cup für die beste Bremer Nachwuchsmannschaft. Auch die L-Gruppe belegte mit einer 5,473 Platz zwei. Es war erst das zweite Turnier ihres Pferdes Adriana an der Longe von Nina Storm und die Mannschaft war höchst zufrieden mit ihrer Leistung.

Bei den Einzelvoltigierern der Klasse L siegte Talea Wulf (RG Schimmelhof/ Lennox/ Nina Storm) mit einer 6,839 und konnte sich somit ihre Aufstiegsnote in die nächste höhere Leistungsklasse erturnen. In der Prüfung der M-Einzelvoltigierer ging der RSC Niedervieland kurzfristig ebenfalls auf Adriana, einem Pferd der Schimmelhofer an der Longe von Nina Storm, an den Start und konnte sich den ersten und zweiten Platz sichern, was am Ende auch den zweiten und dritten Platz in der Landesmeisterschaftswertung bedeutete.

Bei den S-Einzelvoltigierern zeigte Cheyenne Bülow (Lennox/ Nina Storm) von der RG Schimmelhof einen hervorragenden Umlauf zu ihrem Avatar-Motto und holte den Titel des Bremer Landesmeisters. Bei den Gruppenvoltigierern wuchs die M-Gruppe der Gastgeber über sich hinaus und konnte die bisherigen Saison-Leistungen weit übertreffen. Mit einer 6,332 sicherten sie sich auf Lennox an der Longe von Nina Storm den dritten Platz in der Landesmeisterschaftswertung.

Die S-Gruppe des gastgebenden Vereins mit ihrem Pferd Amigo und Norbert Schaffer an der Longe zeigte ebenfalls ihre bisher beste Saisonleistung und sicherten sich mit einer Wertnote von 7,055 den Titel des Bremer Landesmeisters vor dem Team des RC Hof Becker (6,719/ Deichgraf/ Daniela Stelter). Das Vereinspferd Lennox wurde zusätzlich noch als bestes Pferd geehrt. Somit war es ein rundum erfolgreicher Tag für die Schimmelhofer. Die abschließende Meisterehrung führten der Präsident des Pferdesportverbandes Bremen, Walter Kind, der Geschäftsführer des Pferdesportverbandes Bremen, Torsten Kröger, sowie der erste und zweite Vorsitzende der RG Schimmelhof, Ronald Donn und Volker Remmert durch.