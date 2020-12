23.08. Der FC Bayern schafft das Triple und holt sich zum dritten Mal den Titel in der Champions League. Foto: David Ramos/Pool Getty/AP/dpa (David Ramos / dpa)

Die Chronologie des Sports im Jahr 2020 - dritter Teil.

04.08. Die 36 Profi-Vereine beschließen ein einheitliches Vorgehen zur Rückkehr einiger Fans in die Fußball-Stadien.

04.09. Nationalspieler Kai Havertz wechselt für ein geschätztes Gesamtvolumen von bis zu 100 Millionen Euro aus Leverkusen zum FC Chelsea. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa (Adam Davy / dpa)

19.08. Die FIFA-Ethikkommission stellt das Verfahren gegen Präsident Gianni Infantino „wegen mangelnder glaubhafter Beweise“ ein.

21.08. Der FC Sevilla gewinnt zum vierten Mal die Europa League.

14.09. Tennisprofi Alexander Zverev verpasst bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Titel durch eine Final-Niederlage gegen Dominic Thiem. Foto: Seth Wenig/AP/dpa (Seth Wenig / dpa)

23.08. Der FC Bayern schafft das Triple und holt sich zum dritten Mal den Titel in der Champions League.

30.08. Bayern-Profi Robert Lewandowski ist erstmals Fußballer des Jahres. Zum Trainer des Jahres wird Hansi Flick gekürt, zur Fußballerin des Jahres Pernille Harder aus Wolfsburg.

20.09. Der Slowene Tadej Pogacar gewinnt als zweitjüngster Radsportler mit 21 Jahren die Tour de France. Foto: David Stockman/BELGA/dpa (David Stockman / dpa)

30.08. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg verlieren das Finale der Champions League gegen Titelverteidiger Olympique Lyon mit 1:3.

01.09. Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg beendet überraschend ihre aktive Karriere.

22.09. Leon Draisaitl wird als erster deutscher Eishockey-Spieler zum wertvollsten Spieler in der amerikanischen Profiliga NHL gewählt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa (Rolf Vennenbernd / dpa)

10.09. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel startet ab 2021 in der Formel 1 für das britische Werksteam Aston Martin.

15.11. Lewis Hamilton gewinnt seinen siebten WM-Titel in der Formel 1 und zieht mit Rekordchampion Michael Schumacher gleich. Foto: Michael Dodge/AAP/dpa (Michael Dodge / dpa)

17.11. Die Fußball-Nationalmannschaft kassiert beim 0:6 gegen Spanien die höchste Niederlage der Länderspielgeschichte seit 1931. Foto: Miguel Morenatti/AP/dpa (Miguel Morenatti / dpa)

24.09. Der FC Bayern München gewinnt nach dem Triple auch den europäischen Supercup.

25.11. Fußball-Legende Diego Maradona ist tot. Im Alter von 60 Jahren stirbt die argentinische Ikone nach einem Herzstillstand. Foto: -/dpa (- / dpa)

25.09. Das deutsche Radsport-Team bleibt bei der Straßen-WM in Imola erstmals seit der Wiedervereinigung medaillenlos.

27.09. Der FC Schalke 04 trennt sich Trainer David Wagner. Nachfolger wird Manuel Baum.

28.09. Der FSV Mainz 05 beurlaubt Cheftrainer Achim Beierlorzer. Co-Trainer Jan-Moritz Lichte übernimmt.

29.09. Mediziner Mark S. legt als Hauptangeklagter im Blutdoping-Prozess von München ein umfassendes Geständnis ab.

30.09. Bibiana Steinhaus kündigt das Ende ihrer Schiedsrichter-Karriere an.

30.09. Bayern München gewinnt zum achten Mal den deutschen Supercup.

01.10. Robert Lewandowski ist Europas Fußballer des Jahres. Der Torschützenkönig vom FC Bayern gewinnt die Wahl der UEFA vor seinem Teamkollegen Manuel Neuer.

07.10. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen durchsucht die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main Geschäftsräume des DFB sowie Privatwohnungen von Verantwortlichen.

10.10. Kevin Krawietz und Andreas Mies gewinnen in Paris zum zweiten Mal den Doppel-Titel bei den French Open der Tennis-Profis.

11.10. Der Deutschland-Achter holte zum achten Mal in Serie den Titel bei der Ruder-EM auf dem Malta-See in Posen.

13.10. Toni Kroos bestreitet gegen die Schweiz (3:3) sein 100. Länderspiel im Trikot der Fußball-Nationalmannschaft.

19.10. Der Deutsche Fußball-Bund bewirbt sich zusammen mit Belgien und den Niederlanden um die Ausrichtung der Frauen-WM 2027.

25.10. Lewis Hamilton ist mit seinem 92. Grand-Prix-Erfolg alleiniger Rekordhalter in der Formel 1. Der Brite überholt mit seinem Sieg in Portugal Michael Schumacher (91).

26.10. Geschäftsführer Christian Seifert kündigt an, die Deutsche Fußball Liga nach Vertrags-Ablauf im Juni 2022 zu verlassen.

28.10. Wegen steigender Corona-Infektionszahlen darf der deutsche Profisport ab sofort nur ohne Zuschauer ausgetragen werden. Amateur- und Freizeitsport werden weitestgehend untersagt.

19.11. Nach über neunmonatiger Zwangspause beschließt die Deutsche Eishockey Liga, am 17. Dezember in eine neue Spielzeit starten.

21.11. Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund avanciert zum jüngsten Spieler in der Geschichte der Fußball-Bundesliga.

29.11. Ein Feuer-Unfall schockt die Formel 1. Romain Grosjean bleibt bei einem Crash in Bahrain wie durch ein Wunder fast unbeschadet.

30.11. Der DFB hält an Fußball-Bundestrainer Joachim Löw fest. Das Präsidium des Verbands stellt sich „einvernehmlich“ hinter den Coach.

02.12. Michael Schumachers Sohn Mick erhält beim US-Team Haas einen Formel-1-Vertrag. Kurz darauf gewinnt er den Titel in der Formel 2.

07.12. Die Deutsche Fußball Liga will die TV-Milliarden künftig etwas gleichmßiger unter den 36 Proficlubs verteilen.

07.12. Bundestrainer Joachim Löw bekräftigt beim ersten Auftritt nach dem 0:6 in Spanien, seinen Kurs nicht ändern zu wollen.

07.12. Als Gegner für die Qualifikation zur WM 2022 in Katar werden der DFB-Auswahl in Gruppe J Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein zugelost.

08.12. Das Champions-League-Spiel von Basaksehir Istanbul bei Paris Saint-Germain wird abgebrochen. Beide Teams hatten den Platz verlassen, nachdem sich Basaksehirs Co-Trainer vom Vierten Offiziellen rassistisch beleidigt sah.

12.12. Karl Geiger gewinnt in Planica den WM-Titel im Skifliegen. Im Team-Wettbewerb holt das deutsche Quartett einen Tag später Silber.

13.12. Borussia Dortmund trennt sich nach einem 1:5 gegen den VfB Stuttgart von Trainer Lucien Favre. Nachfolger wird Edin Terzic.

17.12. Der Internationale Sportgerichtshof halbiert in der Berufung die gegen Russland wegen der Manipulationen von Doping-Daten verhängte Olympia-Sperre auf zwei Jahre.

17.12. Bayern-Torjäger Robert Lewandowski wird als Weltfußballer des Jahres von der FIFA gekürt. Jürgen Klopp wird erneut Welttrainer.

18.12. Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 trennt sich nach nur zehn Spielen wieder von Trainer Manuel Baum. Huub Stevens übernimmt als Interimscoach, ihm folgt der Schweizer Christian Gross.

20.12. Eishockey-Profi Leon Draisaitl, Weitspringerin Malaika Mihambo und der FC Bayern werden als Sportler des Jahres gewählt.

24.12. Trainer Thomas Tuchel muss Paris Saint-Germain nach zweieinhalb Jahren verlassen.

29.12. Die Handballer des THW Kiel gewinnen zum vierten Mal nach 2007, 2010 und 2012 die Champions League.

