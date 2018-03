Die Wege haben sich getrennt: Der Club zur Vahr hat die Zusammenarbeit mit Herrentrainer Andreas Dolge nach nur gut vier Monaten beendet. (Frank Koch)

Bremen. Es war ein kurzes Intermezzo: Nach etwas mehr als vier Monaten haben sich die Wege von Herrentrainer Andreas Dolge und der Hockeyabteilung des Clubs zur Vahr bereits wieder getrennt. Nach dem unverhofften Abstieg der ersten Herrenmannschaft aus der Hallen-Regionalliga wurde der ursprünglich noch bis zum 30. Juni dieses Jahres laufende Vertrag mit A-Lizenz-Inhaber Dolge aufgelöst. „Es war eine sehr freundschaftliche Trennung“, sagte CzV-Sportdirektor Nico Stankewitz in seiner Funktion als Pressesprecher der Sparte.

Damit aber nicht genug: Da parallel dazu der bisher beim Club hauptamtlich als Trainer tätige Stefan Freise (zuletzt unter anderem Co-Trainer der 1. Herren und Trainer der Jugend A sowie Knaben B und C) seinen Vertrag zum 31. Mai gekündigt hat, hat der Hockeyvorstand um Stefan Gläbe nun noch eine weitere Lücke zu füllen. „Eine Nachfolgelösung ist noch nicht in Sicht, aber es laufen Gespräche“, sagte Stankewitz. Man arbeite deshalb zurzeit mit ruhiger Hand an einem Notprogramm, um die anstehende Vorbereitung auf die Mitte April beginnende Feldsaison zu organisieren, so Stankewitz weiter. Eine denkbare Möglichkeit wäre, dass Peter Moralee (Co-Trainer Damen) und erfahrene Herrenspieler wie Kapitän Felix Jasch und Julius Krause in der Interimsphase die Leitung des Trainings übernehmen.

Das Kapitel Andreas Dolge ist damit beim CzV also wieder Geschichte. Der 49-Jährige, der bis zum vergangenen Herbst noch als Headcoach der österreichischen Damen-Nationalmannschaft und der weiblichen U 21 tätig war, hat das stark verjüngte Herrenteam als Aufsteiger nicht wie erhofft weiterentwickeln und in der Regionalliga etab­lieren können. Nach einem „ergebnisoffenen Analyseprozess“ sei der Vorstand zum Ergebnis gekommen, die Zusammenarbeit mit dem 23-fachen DDR-Nationalspieler zu beenden, so Stankewitz. Wobei womöglich neben der sportlichen Bilanz auch die geringe Präsenz Dolges im Club zur Vahr eine Rolle gespielt haben könnte. Immerhin war der in Osternienburg (Landkreis Bitterfeld/Sachsen-Anhalt) heimische Unternehmer lediglich mittwochs und donnerstags in Bremen, um dann an zwei Abenden das Training zu leiten.

„Man kann nur traurig sein – dieser Abstieg war nicht nötig“, sagte Dolge, der seinem Team während der Saison häufig gute Auftritte, aber auch fehlende Cleverness attestiert hatte. So glänzte die Mannschaft beispielsweise mit einem 4:4 beim späteren Meister und Zweitligaaufsteiger DHC Hannover oder auch beim 4:4 gegen Vizemeister Braunschweiger THC, ließ aber gerade in den Partien gegen die direkten Konkurrenten trotz spielerischer Überlegenheit unnötig Punkte liegen. Gegen die Abstiegsrivalen Marienthal (4:4 und 5:6) sowie Altona Bahrenfeld (8:8, 5:5) wurden nur drei Zähler eingeheimst. Mit einem bemerkenswert guten Torverhältnis von nur minus vier Treffern fehlte dem Club zur Vahr als Ligaschlusslicht am Ende ein Punkt, um den Abstieg zu verhindern.

Ein Abstieg, der übrigens Auswirkungen auf die gesamte Herrenabteilung des Clubs zur Vahr hat. Denn weil von einem Verein jeweils nur eine Mannschaft in einer Liga spielen darf, mussten gleich drei weitere CzV-Teams eine Klasse runter – obwohl keines davon sportlich abgestiegen war. „Das ist ein GAU“, sagte Nico Stankewitz. „Das schmerzt uns alle, denn letztlich hat damit die ganze Abteilung in diesem Winter umsonst geschwitzt.“