CzV-Spielertrainer Peter Moralee feierte einen 4:3-Sieg über den BHC. (Frank Thomas Koch)

Das Spiel zählt noch zur Hinrunde; es wurde aus dem Herbst ins Frühjahr verschoben. Nach einer ereignislosen Anfangsphase sahen die Zuschauer dann doch noch ein Derby, wie es im Buche steht. Nach BHC-Führung drehte der CzV das Spiel noch zum 4:3.

Über weite Strecken spielten die Rivalen auf Augenhöhe. Julius Jagdt schoss den BHC nach 16 Minuten fast aus dem Nichts in Führung. Kurz darauf scheiterte Kapitän Dennis Kausche am CzV-Torwart Emil May. Spielertrainer Peter Moralee nahm für seinen Club zur Vahr eine Auszeit, aus der die Gastgeber mit einem neuen Plan zurückkamen. Der ging zumindest soweit auf, dass sie erneut vorm Oberneulander Tor auftauchten und den Ausgleich auf dem Schläger hatten. Der CzV nutzte seine Chancen nicht, sodass Niklas Benter die BHC-Führung ausbaute.

In der ersten Halbzeit habe die Deckung nicht gut gestanden, sagte Peter Moralee zu den ersten 35 Spielminuten. Dadurch hatte der BHC gute Möglichkeiten, die er auch nutzte. Erst kurz vor dem Abpfiff erfolgte der Befreiungsschlag: Eine Torchance von Nico Wenzel wehrte Wichmann noch ab. Den Nachschuss platzierte dann Jens Burghardt im BHC-Gehäuse.

Nach dem Seitenwechsel machte der CzV direkt so weiter. Der südafrikanische Neuzugang Gert Lamprecht hielt einfach mal drauf und traf zum 2:2. Er soll künftig für die ersten Herren auflaufen, war neben Wenzel und Marten Dräger einer von drei Erste-Herren-Spielern, die im zweiten Team aushalfen. In der zweiten Halbzeit nahm das Derby richtig Fahrt auf. Der BHC nutzte die zweite Strafecke der Partie durch Jannis Mölln zur erneuten Führung. Vahr zeigte sich davon wenig beeindruckt. Moralee nahm eine weitere Auszeit und Fabian Grellmann glich aus. Keine zehn Minuten später gelang die Vahrer Führung nach genau demselben Muster. Schlusspunkt des Derbys war ein Lattenknaller des BHC.

In dieses Derby ging der Club zur Vahr ohne wirkliche Vorbereitung – lediglich ein Testspiel gegen Verbandsligist Delmenhorst steht zu Buche – und der BHC mit einem neuen Trainerteam, und auch das haben die Oberneulander Herren nur vorübergehend. Richard Barlow, der die Mannschaft erst gegen Ende der Feldhinrunde übernahm, geht zum ersten Mai nach Nürnberg, der neue Trainer Sebastian Bruns nimmt sein Amt erst im Sommer auf. Deshalb teilen sich der alte Herrentrainer Christian Bremer und Damentrainer Martin Schultze die Aufgabe für die Feldrückrunde.

Im Grunde gehe es für die Herren jetzt um nichts mehr. Den Aufstieg in die Regionalliga habe er abgehakt, sagte Martin Schultze. Dafür würde auch die Form, die die Mannschaft beim Derby zeigte, nicht reichen. Ähnlich sieht es beim Club zur Vahr II aus. Nach oben können sie nicht, dort spielen die ersten Herren. Und als aktueller Tabellenzweiter wird für sie auch der Abstieg keine Gefahr sein.

Club zur Vahr II: Abee, Burghardt, Deitschun, Dräger, Eisoldt, Glatzel, Grellmann, Hader, Hoffmann, Lamprecht, Lange, Lubienski, May, Moralee, Ruef, Wenzel.

Bremer HC: Aßkamp, Bellmann, Benter, Conradi, Günnemann, Haddinga, Henschen, Jagdt, Jovy, Kausche, Mölln, Peters, Ripke, Rohrdanz, Schmiedeken, Tecklenburg, Wichmann.