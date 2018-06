In bester Partystimmung: die Hockey-Damen des Club zur Vahr nach ihrer Rückkehr aus Hamburg und dem geglückten Aufstieg in die 2. Bundesliga. (Frank Koch)

Südländische Begeisterung an der Bürgermeister-Spitta-Allee: Die Hockey-Damen des Club zur Vahr waren noch längst nicht zu sehen, als die Fankolonie des Regionalligsten sie vor dem Klubhaus schon lautstark vernahm. Ein Hupkonzert kündigte den Autokorso an, der Augenblicke später den Aufsteiger zur 2. Bundesliga präsentierte. Jubelnde Spielerinnen hatten Kopf und Oberkörper durch Schiebedach oder Seitenfenster gesteckt, Musik dröhnte aus den Autos, und vor den applaudierenden Anhängern drehten die Damen gleich noch eine Ehrenrunde auf dem Parkplatz.

Es war die nächste Station eines fantastischen Wochenendes – und das Finale einer unglaublichen Saison. "Wenn man bedenkt, wo wir vor einem Jahr standen . . .", sagte Trainer Nico Stankewitz und nippte an seiner Bierflasche. Vor einem Jahr hatte sich seine damalige Oberliga-Mannschaft erst durch ein gewonnenes Penaltyschießen gegen Kiel den Regionalliga-Aufstieg gesichert. Und jetzt vollendete sie ihren Durchmarsch. Mit einer überwiegend sehr jungen Mannschaft, geführt von drei erfahrenen Über-30-Jährigen: Kirsten König, Carola Schwarz und Katharina Bremer.

Katharina Bremer ist die einzige Vahrerin, die beim bislang letzten Zweitliga-Auftritt des Klubs 2008/09 schon dabei war. Und sie war es am Sonntag, die mit ihrem Treffer zum 1:0-Sieg beim Club an der Alster II den letzten Schritt des Aufstiegs perfekt machte. "Es ist nicht wichtig, dass ich das Tor gemacht habe", sagte sie bescheiden, "sondern dass wir gewonnen haben. Und das hätten wir nicht, wenn Chantal Bausch nicht so überragend gehalten hätte."

Die Torfrau des CzV war auch beim Saisonfinale der große Rückhalt ihres Teams. Allein acht Ecken hatten die Hamburgerinnen in der zweiten Halbzeit – keine fand den Weg ins Tor. Die Krönung ihrer Leistung vollbrachte Chantal Bausch schließlich 20 Sekunden vor dem Ende, als sie mit dem linken Fuß einen Siebenmeter des Gegners an den Pfosten lenkte und damit den so notwendigen Sieg rettete. Denn im Fernduell mit dem punktgleichen Hamburger Polo-Club, der kurz vor Schluss aus dem 1:1 beim TTK Sachsenwald noch ein 2:1 machte, half nur ein Dreier zum Aufstieg.

"Wir haben den Zwischenstand in Sachsenwald gar nicht gekannt", sagte die strahlende Mannschaftskapitänin Maxine Tielitz, die ihre feiernden Kolleginnen in der Partyzone des Klubhauses für einen Moment verlassen hatte. "Der Aufstieg kam überraschend, aber wir haben in dieser Saison schon viele Erfahrungen gesammelt." Und in der zweiten Liga, so Tielitz, hätten sie künftig nichts zu verlieren, sondern könnten nur weiter Erfahrungen sammeln. "Wir werden daran nur wachsen."

Ganz ähnlich sieht es auch das Trainergespann. "Der nächste Schritt ist nun, zu lernen, wie man in der Bundesliga spielt", sagte der erst 28-jährige Co-Trainer der Damen und Coach der Regionalliga-Herren, Peter Moralee. Er gehört seit August 2017 zum Trainerstab und versteht sich prächtig mit Nico Stankewitz und Fitnesstrainer Dirk Siech. "Es ist ein Erfolg des gesamten Teams", sagte der Engländer und meinte Spielerinnen ebenso wie Trainer und Umfeld. Inzwischen arbeitet der Club zur Vahr intensiv mit Videomaterial und in enger Kooperation mit einer Medizinerin.

Der Erfolg war am Sonntag am Ergebnis sicht- und an den Jubelgesängen hörbar. Schon während des gemeinsamen Essens bebte das Klubhaus, immer wieder standen Spielerinnen vom Tisch auf und stimmten Lieder an. Die Aufregung, die das Team in Hamburg vor allem in der zweiten Halbzeit von einem durchdachten Spielaufbau abgehalten hatte, ging nach der erfolgreichen Zitterpartie in pure Erleichterung und Freude über. Ausgelassen hatten die Damen die nervige, weil staugeplagte Rückfahrt überstanden. Und nun, zu Hause im eigenen Klubhaus, ließen sie es krachen.

Es ist aber auch eine unglaubliche Geschichte: Eine junge Mannschaft mit einer Handvoll 16-, 17-jähriger hoch veranlagter Talente – die zum Teil sogar noch bei den B-Mädchen spielen durften – hatte den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben und marschierte schnurstracks zum Meistertitel. "Ein paar Mal haben wir Lehrgeld gezahlt", sagte Nico Stankewitz, "aber das Team hat sich buchstäblich von Woche zu Woche weiter entwickelt." Beispielhaft nannte der Trainer die 16-jährige Serafina Aboukerim, die im Verlauf der Saison fünf Tore erzielte. Letztlich wichtige Treffer, weil bei Punktgleichheit von 28 Zählern die bessere Tordifferenz des CzV (plus 16 im Vergleich zu plus 10 des TTK Sachsenwald) den Ausschlag über Platz eins und zwei geben sollte.

Ob das Personal nun auch stark genug sei für die nächste Herausforderung? Darüber wollte Stankewitz an diesem Festtag nicht nachdenken. Die Spielerinnen sollten feiern – und sollen in den nächsten vier Wochen ohne Training den Kopf frei bekommen. Anfang August beginnt die konkrete Vorbereitung auf die Zweitliga-Spielzeit. Bis dahin dürften auch die Personalfragen an der Bürgermeister-Spitta-Allee beantwortet sein. Und dann werden Hupkonzert und Aufstiegsgesänge zwar längst verklungen, aber bestimmt noch nicht vergessen sein.