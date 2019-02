Nach zehn Minuten gerieten die Bremerinnen in Rückstand, den sie auch in der ersten Halbzeit nicht mehr aufholen konnten. Zwar traf Katharina Bremer etwa fünf Minuten vor dem Seitenwechsel zum 1:3, doch die Hannover legte wieder nach. „Wir waren die ersten Minuten noch nicht richtig wach“, sagte Club-Coach Thomas Walter. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte spielte seine Mannschaft zwar einige richtig schöne Angriffe, trat im gegnerischen Schusskreis aber nicht konsequent genug auf. In der Pause habe er eine Ansprache gehalten und das System ein wenig umgestellt, erzählte Thomas Walter. Das Blatt wandelte sich dann auch in der zweiten Halbzeit: Nach je einem Doppelpack von Lea Werneck und Janine Naumann zogen die Bremerinnen 5:4 an Hannover vorbei. Sechs Minuten vor Schluss traf Emily Schmedes den Pfosten, eine Minute später machte der DTV den Ausgleich. Emily Schmedes hatte zwei Minuten vor dem Schlusssignal erneut die Führung auf dem Schläger, schoss aber am Hannoveraner Kasten vorbei.

Da zeitgleich der BHC II seine Partie gewonnen hat, ging der Club zur Vahr II jetzt als Tabellenschlusslicht in das Derby am gestrigen Mittwoch. Das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Club zur Vahr II: Werneck, Bremer, Schmedes, Schulze, Rosenboom, Kuhmann, Wedel, Naumann.