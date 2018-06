Die Hockey-Damen vom Club zur Vahr legten eine super Saison hin - hier Spielerin Sonia von Salzen (links) bei einem Spiel gegen den Hamburger Polo Club am 3. Juni. (Christina Kuhaupt)

Bremen wird auch in der kommenden Hockey-Feldsaison in der 2. Bundesliga der Damen vertreten sein. Der Club zur Vahr krönte am Sonntag eine überraschend gut verlaufene Serie mit der Meisterschaft in der Regionalliga, die Katharina Bremer mit ihrem frühen Treffer (3.) zum 1:0-Sieg beim Club an der Alster II perfekt machte.

Die restlichen 57 Spielminuten überstand die Mannschaft von Trainer Nico Stankewitz ohne Gegentor, sodass der zeitgleiche 2:1-Erfolg des punktgleichen Hamburger Polo-Clubs bei TTK Sachsenwald für den Club zur Vahr ohne Folgen blieb. Dank der um sechs Treffer besseren Tordifferenz machten die Vahrerinnen nach nur einem Jahr Regionalliga-Zugehörigkeit den Durchmarsch von der Oberliga in die 2. Bundesliga perfekt. Eine Woche zuvor hatte der Bremer HC sich als Meister der 2. Bundesliga in Richtung Bundesliga verabschiedet.