Patrice Schumacher steht im Aufgebot des Club zur Vahr, das am Sonntag die Zweitliga-Konkurrenz auf dem heimischen Platz in Garlstedt empfängt. (Sascha Offer)

Die Führungskräfte betrachten das Problem aus unterschiedlicher Warte. „Egal was passiert – ich gehe davon aus, dass unsere Herren als Spitzenreiter im Heimspiel antreten“, sagt Katrin Edzard, Abteilungsleiterin der Golfer des Club zur Vahr. Der Trainer und Kapitän der Herren, Fabian Bünker, hat sich für eine etwas differenziertere Position entschieden: „ich rechne erst einmal damit, dass unser Protest abgelehnt wird. Das ist psychologischer Selbstschutz, denn er erspart mir eine große Enttäuschung. Aber ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl, dass es ein Happy-End geben wird“, sagt der Coach.

Zur Erläuterung der aktuellen Lage ein kurzer Rückblick: Die Herren des Club zur Vahr hatten den zweiten Spieltag in der 2. Bundesliga West am 27. Mai in Düsseldorf punktgleich mit dem Marienburger GC als Sieger beendet und waren damit an die Tabellenspitze vorgerückt. Doch nur einige Stunden später folgte die Disqualifikation der Bremer wegen Verstoßes gegen die Wettkampf-Bestimmungen. Begründung: Der Club zur Vahr hatte in den Vierern mit Jan Gulich einen Spieler eingesetzt, dessen Name im gewiss komplizierten Prozedere des Meldungsprozesses einer Mannschaft auf dem entscheidenden Formular gefehlt hatte. Beschluss der Turnierleitung im Deutschen Golf-Verband (DGV): Disqualifikation und damit null Punkte und Rückstufung auf den letzten Tabellenplatz.

Schon einen Tag später legte der Club zur Vahr Protest ein, doch bis heute – knapp vier Wochen später – ist darüber noch nicht entschieden worden. Stattdessen erhielt der Club diese Woche die Information, dass der zuständige Ausschuss erst in der kommenden Woche zusammentreten und entscheiden werde. Die Begründung liefert Mark Seymer, Justiziar im DGV: „Meist werden solche Dinge im schriftlichen Verfahren entschieden, das geht schneller. Aber in diesem Fall besteht noch Diskussionsbedarf, deswegen wollen die zuständigen Gremien sich noch einmal in der kommenden Woche zusammensetzen.“

Abwarten ist also angesagt beim Club zur Vahr, oder anders: Die Vahrer Herren starten an diesem Sonntag, beim einzigen Heimspieltag in Garlstedt, mit der Ungewissheit, aktuell Erster oder Letzter der 2. Liga West zu sein. Sie wisssen allerdings schon, dass sie nicht in stärkster Besetzung antreten können: Mit den beiden Profis Hinrich Arkenau und Niklas Griffiths fehlen zwei Leistungsträger, beide haben Tour-Verpflichtungen.

Vor allem der Verzicht auf Arkenau wiegt schwer, sein Einsatz macht in der Regel den Unterschied von vier bis fünf Schlägen aus. Doch Arkenau hatte für die BMW Open in Köln, ein Turnier der erstklassigen Europe Leage mit zahlreichen Weltklassespielern, eine Wildcard erhalten und wurde vom Club zur Vahr gar nicht erst fürs Heimspiel gemeldet, zumal er am Montag bereits nach Polen aufbricht. Allerdings landete Arkenau nach dem zweiten Tag in Köln mit sieben Schlägen über Par nicht unter den besten 100 und verpasste damit den Cut klar.

Sonst jedoch ist alles an Bord. Nach der Einspielrunde an diesem Sonnabend will Bünker aus seinem elfköpfigen Aufgebot das Team benennen, das die acht Einzel und vier Vierer bestreitet, die Meldung ist dann endgültig. „Ich habe das Team schon im Kopf. Aber wenn jemand in der Einspielrunde Probleme hat, kann ich bei der Aufstellung noch reagieren“, sagt Bünker.

Etwas besser als bei den Herren sieht es bei den Bremer Damen aus, die in Garlstedt von Nico Schmalz als Kapitän betreut werden. Erstmals in der Liga ist Spitzenspielerin Katharina Hesse mit dabei, die aus den USA zurückgekehrt ist. Die Bremerinnen sind in der Tabelle Dritte, knapp hinter dem Walddörfer GC und dem GC Altenhof. Ein Sieg könnte allerdings die Spitzenposition sichern vor den beiden letzten Spieltagen im August und September beim GC Wendlohe und beim Walddörfer GC. Die Ausgangsposition vor dem ersten Abschlag am Sonntag um 7.30 Uhr in Garlstedt ist klar: „Wir haben Heimvorteil und müssen bei den Damen und Herren gewinnen, sonst sieht es nicht mehr gut aus“, sagt Katrin Edzard.

Aufgebot Vahrer Damen: Rengstorf, Hesse, Lohmann, Krieb, Flamme, Bernsdorf, Fieweger, Aumund, Rohter.

Aufgebot Vahrer Herren: Meyer, Gulich, Bruckner, Schumacher, Wandel, Hornung, Lauer, Liebing, Zufall-Gödecke, Reinermann, Burfeind.