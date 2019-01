Sein Team sei von Beginn an das bessere auf dem Platz gewesen, sagte Club-Coach Peter Moralee. Er bescheinigte dem Gegner aber auch eine disziplinierte defensive Spielweise. Dadurch erarbeiteten sich die Hannoveraner gute Konterchancen, trafen zuerst den Kasten und gingen in Führung. Dann spielte der Club zur Vahr auf und zog noch vor dem Seitenwechsel mit drei Toren durch Kapitän Julius Krause, Linus Fischer und Nico Wenzel, die auch nach dem Seitenwechsel trafen, vorbei. Zwischenzeitlich kamen die Gastgeber wieder auf 3:4 heran. Für die Bremer hieß das, die Konzentration noch einmal zu erhöhen und noch eine Schippe drauf zu legen. Das gelang auch und die drei Punkte kamen auf das Bremer Konto. „Das war relativ einfach am Ende“, sagte Trainer Peter Moralee.

Diese Teamleistung nimmt noch mal an Bedeutung zu beim Blick auf den Kader. Neben Torwart Felix Noodt hatten die Bremer nur acht Spieler dabei. Einer davon, Simon Hoffmann, gab dabei sein Hallendebüt. Der Youngster kommt aus der Vahrer Jugend und stand auf dem Feld bereits mit den Herren im Spielbetrieb. Eigentlich plante Coach Moralee die Hallensaison fest mit Hoffmann, doch eine Verletzung kurz vor dem Auftakt machte einen Strich durch die Rechnung. Dass er jetzt wieder zur Verfügung steht, stimmte den Trainer glücklich. „Er ist reingekommen und hat richtig gut gespielt“, so Moralee. Trotz seiner Jugend habe Hoffmann mit zu Sicherheit und Ruhe im Bremer Spiel beigetragen.

Club zur Vahr: Noodt, Wünsch, Fischer, Petersen, Krause, Treis, Wenzel, Hoffmann, Bruns.