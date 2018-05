Blicken auf die neue Saison: Trainer Fabian Bünker und CzV-Golfchefin Katrin Edzard. (Kuhaupt)

Bremen. Das Saisonziel war in diesem Jahr kein Diskussionsthema, es stand schon am Schlusstag der Bundesliga-Spielzeit 2017 im Golf fest: „Wir wollen 2018 sofort wieder in die erste Bundesliga zurück“, verkündete Abteilungsleiterin Katrin Edzard schon wenige Stunden, nachdem der Abstieg der Damen und Herren des Club zur Vahr im vergangenen Sommer feststand. Die Entschlossenheit ist seither eher noch größer geworden. „Der Gedanke, dass es nicht klappen könnte, hat in meinem Kopf überhaupt keinen Platz“, sagte Edzard vor einigen Tagen.

Ab Sonntag müssen beide Mannschaften liefern. Die Damen treten zum Auftakt der Zweitliga-Saison in der Nord-Gruppe in Hittfeld an, die Herren müssen zum Auftakt in ihrer West-Gruppe nach Essen. Das ist bei den Männern nicht unbedingt das beste Los, aus gleich zwei Gründen: Zum einen wurden die Bremer in die West-Gruppe eingeteilt, weil die räumlich naheliegende Nord-Gruppe durch neue Teams aus dem Osten besetzt war. „Deswegen müssen wir weiter reisen. Und die Westgruppe ist durch die starken Mannschaften aus NRW vermutlich die stärkste“, sagt Fabian Bünker.

Der 37-Jährige muss es wissen: Im vergangenen Jahr war er noch Verbandstrainer im Golfverband Niedersachsen-Bremen, da kommt man herum und schaut auch mal über den Zaun hinaus. Doch seit Saisonbeginn ist er Cheftrainer der Leistungsspieler im Club zur Vahr, als Nachfolger seines besten Freundes Chris Webers, der nach erfolgreichen Jahren in Bremen ein Angebot von GC Düsseldorf-Hubbelrath annahm.

Kaum Abgänge

Bünker kennt das Gros seiner aktuellen Schützlinge bereits. „Die Mehrheit von ihnen war bei mir im Nachwuchskader. Ich habe ihre Entwicklung verfolgt und sie in den Länderpokal-Wettbewerben betreut“, sagt er. Auch dieser Kontakt dürfte dazu beigetragen haben, dass sich das Gesicht beider Teams trotz des Abstiegs kaum verändert hat. Bei den Männern fehlen vor allem die Brüder Niklas und Jonathan Griffiths, die beide ins Profilager wechselten. Niklas Griffiths darf weiterhin in Punktspielen antreten, ebenso wie Hinrich Arkenau, der schon zu seiner dritten Saison im Profilager antritt. Die Regeln besagen, dass jeweils nur ein Profi mitspielen darf. Da besteht noch Abstimmungsbedarf. Wichtig – das hat die vergangene Saison mit durchweg überragenden Leistungen gezeigt – ist zweifellos der frühere deutsche Meister Arkenau. Er hat für mindestens zwei der fünf Punktspiele des Club zur Vahr zugesagt, ohne sich bisher auf genaue Termine festzulegen.

Attraktivster Neuzugang bei den Herren ist der 23-jährige Patrice Schumacher (Handicap +2), der aus Hamburg-Falkenstein nach Bremen kam. Einiges verspricht sich Bünker auch von Lino Zufall-Gödicke: Der 18-Jährige kam aus dem eigenen Nachwuchs zum Zweitliga-Aufgebot.

Die Damen müssen zum Auftakt auf Larissa Stergiou und Katharina Hesse verzichten. Beide Spitzenspielerinnen studieren in den USA, werden erst Ende Mai zum zweiten Punktspiel zurückerwartet. Spitzenspielerin bleibt die 18-jährige Fenja Rengstorf. Einziger Neuzugang ist Amelie Bernsdorf, mit 32 auch die Älteste des Teams. Jüngste ist die erst 14-jährige Friederike Lohmann.

Das Aufgebot der Herren ist deutlich größer, das der Damen jedoch wohl aussichtsreicher. „Ich denke, die Mädchen haben es leichter mit dem Wiederaufstieg“, glaubt Bünker. Wer wann spielt, will der Cheftrainer erst im Laufe der Saison entscheiden, die Tagesform – dokumentiert durch Tests und Turniere – wird eine entscheidende Rolle spielen.

Leistungssport kostet auch im Golf Geld. Beim Club zur Vahr wurden die Weichen schon im Vorjahr auf Wiederaufstieg gestellt, mit anderen Worten: „Wir haben den gleichen Etat wie im Erstligajahr zur Verfügung, das hat der Gesamtvorstand abgesegnet“, sagt Katrin Edzard. Der dürfte knapp über 100 000 Euro für die Saison liegen, das ist noch deutlich weniger aus bei den Spitzenklubs. Doch immerhin: „Jetzt liegen wir beim Aufwand ungefähr im Mittelfeld, in der ersten Bundesliga eher am Tabellenende“, weiß Edzard.