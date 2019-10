Comeback nach Babypause

Die Pause war lange genug: Linkshänderin Katharina Düppe, hier noch im Trikot des ATSV Habenhausen, geht künftig in der Landesklasse für den SV Grambke-­Oslebshausen auf Torejagd. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Dass er die unter dem Geburtsnamen Kumpf in Handballerkreisen besser bekannte Spielerin beim Training erst einmal selbst unter die Lupe nehmen konnte, störte ihn bei der Verpflichtung überhaupt nicht: „Sie ist eine Linkshänderin und hilft uns auf Rechtsaußen, was will ich denn da noch mehr?“

Natürlich war Rix die sportliche Vita von „Kadda“ Kumpf bekannt, die 2012 vom schleswig-holsteinischen Oberliga Vizemeister TSV Altenholz zum Viertligisten ATSV Habenhausen wechselte und bei dem Klub aus dem Bremer Süden bis zur Geburt ihrer Tochter (im Juni dieses Jahres) spielte. „Mittlerweile habe ich dann doch Entzugserscheinungen bekommen“, schilderte Katharina Düppe, weshalb sie nach einer knapp einjährigen Spielpause nun in der Landesklasse wieder zur kleinen Lederkugel greifen will. Den Deal hatte SVGO-Rückraumspielerin Maike Leder eingefädelt, die zusammen mit Kim-Anna Heidorn und eben Katharina Düppe beim Oberliga-Rückzieher aus dem Bremer Süden gespielt hatte.

Für den SV Grambke-Oslebshausen ist Düppes Comeback so etwas wie ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk, da die Linkshänderin voraussichtlich im Dezember oder im Januar einsteigen wird. „Es ist ein junges, talentiertes Team mit sehr viel Potenzial. Deshalb ist es für mich eine super Möglichkeit, nach dieser längeren Unterbrechung wieder handballerisch anzugreifen“, beurteilt Düppe ihre zukünftigen Mitspielerinnen.

Dass die Bäume aber auch bei den Gelb-Blauen nicht sofort in den Himmel wachsen, haben sie zum Beginn der Saison erleben müssen, in die sie mit 2:4 Punkten auf dem neunten Rang eingestiegen sind. „Da hatte ich mir schon viel mehr ausgemalt, wir hatten aber auch ein schweres Auftaktprogramm“, meinte „Shorty“ Rix. Er hatte mit der ärgerlichen Start-Niederlage in Rotenburg (28:32) überhaupt nicht gerechnet. „Da war es für uns umso wichtiger, dass wir anschließend Morsum geschlagen haben“, sagte Rix.

Weiter geht es für die Gelb-Blauen am 2. November gegen den punktgleichen Tabellennachbarn SV Beckdorf. „Jetzt kommen die Gegner, gegen die wir in die Hufe kommen müssen“, betont Rix. Bis dahin müsste sein Team dann auch allmählich besser aufeinander abgestimmt sein.