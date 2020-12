DFB-Pokal

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Coup gegen Fortuna: RWE-Fans feiern Spontanparty mit Pyro

Rot-Weiss Essen spielt eine überragende Saison. Der Regionalliga- Spitzenreiter feiert am Mittwoch den nächsten Pokal-Coup. Der Erfolg gegen den Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf endet in Partys in der Kabine und auf der Straße.