April. Er umfasst insgesamt zehn Stunden. Gespielt wird donnerstags von 11 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz des Vereins. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro für Erwachsene und 40 Euro für Kinder, Schüler und Schülerinnen. Das Angebot richtet sich auch an Personen mit Handicap, die sich in der Lage fühlen, Crossgolf zu spielen. Crossgolf ist im Prinzip das Gleiche wie traditionelles Golf, lediglich ohne aufwendiges Golfregelwerk. Es kann praktisch überall gespielt werden und ist nicht an einem Golfplatz gebunden. Crossgolf spricht alle an, ob Kinder, Erwachsene oder Senioren. Freude an der Bewegung und frischen Luft ist Voraussetzung. Geschicklichkeit und Treffsicherheit wird im Kursus vermittelt.

Die Spielorte können auf der weitläufigen Anlage des TuS Komet Arsten flexibel je nach Verfügbarkeit gewählt werden. Die Ausrüstung wird vorerst gestellt. Ein Probetraining ist möglich. Weitere Informationen und Anmeldungen unter der Mobilfunknummer 01 76 / 34 29 51 28 (Matthias Jürgens) oder Mail (juergensm1975@aol.com), oder in der Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 82 92 02 11. Öffnungszeiten sind montags und donnerstags (16 bis 19 Uhr), dienstags (14 bis 16 Uhr) oder unter info@tuskometarsten.de.