James Harden (l) kommt gegen Stephen Curry zu spät. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP (dpa)

Oakland (dpa) – Die Golden State Warriors haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Die Mannschaft um Superstar Stephen Curry gewann das dritte Spiel der Playoff-Halbfinal-Serie gegen die Houston Rockets deutlich 126:85 (54:43).

Nach dem klaren Heimerfolg führen die Warriors in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1 nach Spielen. Der 30-jährige Curry überzeugte nach zwei unterdurchschnittlichen Spielen zum Serien-Auftakt mit 35 Punkten in Spiel drei, 18 davon erzielte er allein im dritten Viertel. „Das ist mein verdammtes Haus!“, schrie Curry nach einem erfolgreichen Korb. Der zweimalige Liga-MVP (wertvollster Spieler) holte außerdem sechs Rebounds im Spiel.

Kevin Durant steuerte 25 Punkte zum Erfolg der Warriors bei. Draymond Green verbuchte mit zehn Punkten und 17 Rebounds ein Double-Double. „Heute Abend drehte sich alles um Verteidigung und Ballkontrolle“, erklärte Warriors-Trainer Steve Kerr im Anschluss. Mit dem 16. Playoff-Heimsieg in Folge stellten die Kalifornier zudem einen neuen NBA-Rekord auf. Sie übertrafen damit die Bestmarke der Chicago Bulls, die zu Beginn der 1990er 15 Playoff-Heimspiel in Folge gewinnen konnten.

Bei den Texanern war Superstar James Harden mit 20 Punkten am erfolgreichsten. Der 28-Jährige verteilte außerdem neun Assist. Rockets-Aufbauspieler Chris Paul erzielte 13 Punkten und holte zehn Rebounds.

„Wir hatten nicht den Antrieb, den wir im zweiten Spiel hatten“, sagte Houston-Trainer Mike D'Antoni nach der Niederlage seines Teams. „Wir sind zu unserer Spielweise aus dem ersten Spiel zurückgekehrt. Wir haben keine Spielzüge kreiert und wir haben unsere Würfe nicht getroffen“. Die 41-Punkte-Niederlage war die höchste Playoff-Pleite in der Vereinsgeschichte der Rockets.

Das vierte Spiel der Western-Conference-Finalserie wird am Dienstag ebenfalls im kalifornischen Oakland ausgetragen. Im Osten konnten die Cleveland Cavaliers ihren Rückstand in der Best-of-Seven-Serie auf 1:2 verkürzen. Der Vizemeister besiegte die Boston Celtics am Samstag (Ortszeit) im dritten Spiel der Playoff-Halbfinal-Serie 116:86.