Oslebshausen

Cynthia Hett sieht die Blaue Karte

Olaf Kowalzik

Oslebshausen. Die erfolgreiche 19:14 (9:9)-Heimpremiere des SV Grambke-Oslebshausen hat in der Handball-Landesklasse über die HSG Mittelweser/Eystrup einen bitteren Beigeschmack: 35 Sekunden vor Schluss erhielt Cynthia Hett die Blaue Karte, weil sie in der Abwehr eine Gegenspielerin beim Wurf in der Luft geschubst hat. Da ihre Gegenspielerin danach einige Zeit behandelt werden musste, sah sie anstelle der Roten Karte den blauen Karton und wird damit für die kommenden Spiele gesperrt werden.