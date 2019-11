Tobias Dammeier freut sich über seinen dritten Kreismeister-Titel . (TURA, frei)

In acht Gruppen wurde an sechs Tischen zunächst die Gruppenphase gespielt.

Mit Alexander Bugajew und Tobias Dammeier nahmen zwei Turaner an den Titelkämpfen teil. Bugajew schloss seine Gruppe mit 1:3 Spielen ab und konnte sich nicht für die K.o.- Spiele qualifizieren. Tobias Dammeier hatte sich von Beginn an ein klares Ziel gesetzt, der dritte Kreismeister-Titel sollte es sein. So setzte er auch schon einmal in seiner Gruppe mit 4:0 Spielen ein deutliches Zeichen.

Bis zum Finale gab Dammeier nur noch einen Satz ab und erreichte das Finale souverän. Dort traf er auf André Jakubassa, der sich ebenso mit nur einem Satzverlust für das Finale empfahl. Das Finale entschied Tobias Dammeier dann mit 13:11, 11:7, 9:11 und 11:5 für sich und konnte nach 2013, 2017 auch 2019 den Titel Kreismeister zum dritten Mal für sich verbuchen.