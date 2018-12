Seit kurzer Zeit ist Dan Panaggio (rechts) auch Cheftrainer der Eisbären Bremerhaven. (Adelmann)

Neue Wege wollten sie gehen bei den Eisbären Bremerhaven. Nach Jahren der sportlichen Stagnation hatten die Verantwortlichen des Basketball-Bundesligisten im Sommer die DME Sports Academy mit Sitz in Daytona Beach/Florida als neuen Partner präsentiert. Die Ideen, wie man dem Basketball-Standort Bremerhaven zu neuer Blüte verhelfen wollte, sorgten anfänglich für viel Euphorie. Inzwischen ist das Konstrukt aber nur noch vertrackt.

Denn die Eisbären haben alle Kompetenz aus der Hand gegeben und sich damit in eine immense Abhängigkeit begeben. Aca­demy-­Betreiber Dan Panaggio ist nicht nur Mitgesellschafter, Berater und Sportdirektor, sondern seit Mitte vergangener Woche auch Cheftrainer. Der Amerikaner bestimmt am Amerikaring. Doch die von ihm zusammengestellte Mannschaft liefert nicht.

Mehr zum Thema Niederlage gegen Braunschweig Eisbären Bremerhaven: neuer Trainer, alte Probleme Keine Punkte, verärgerte Fans – die Eisbären Bremerhaven stürzen auch unter dem neuen Trainer Dan ... mehr »

Nach der fünften Pleite in Folge rumort es an der Basis, die Fans wenden sich ab. Für Abhilfe kann in dieser Machtkonstellation nur noch eine Person sorgen: Dan Panaggio selbst. Heilsbringer oder Sargträger? Panaggio muss dem Vertrauensbonus jetzt gerecht werden und liefern, sonst führt dieser Eisbären-Weg in den Abstieg.