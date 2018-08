In einem spannenden Finale über fünf Sätze konnte er sich diesmal aber gegen Maxi Wojciechowski durchsetzen. Bereits 2013 hatte er sich diesen Titel erkämpft. Rang drei belegte Jaan Rudolph.

Mit 24 Aktiven nahm ein knappes Drittel der Habenhauser Aktiven an den Titelkämpfen teil. Dabei waren alle Herren-Mannschaften vertreten. Mit Michael Albers konnte Sportwart Jens Arfmann zudem ein neues Mitglied begrüßen. Punktevorgaben sorgten im Turnier für einen gewissen Ausgleich der Spielstärken zwischen Kreisklasse und Bezirksoberliga. Auf diese Weise gestalteten sich die Spiele für alle interessant, es konnten sich sogar Spieler der dritten und vierten Mannschaft bis ins Halbfinale vorkämpfen.

Auch in diesem Jahr nahmen an den Einzelmeisterschaften überdurchschnittlich viele Spieler aus den oberen Mannschaften teil, so dass sich bereits in den ersten Runden zahlreiche hochklassige Ballwechsel und packende Spiele ergaben. „Ein hochklassiges Turnier, passend zu dieser extrem erfolgreichen Saison“, freute sich Sportwart Jens Arfmann.