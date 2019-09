Wird dem Show-Geschäft Bundesliga fehlen: Uli Hoeneß. (Peter Kneffel/DPA)

Fußball ist Konkurrenzkampf. Wer nicht spielt, muss unzufrieden sein. Und darf das – in gebotener Wortwahl – auch artikulieren. Marc-André ter Stegen hat das getan, was Manuel Neuer als sein Konkurrent im Kampf um den Posten im Tor der Nationalelf nicht so spaßig fand. So weit, so normal. Damit war die Geschichte eigentlich auserzählt. Bis Uli Hoeneß vor die Kameras trat.

Im November wird er seinen Job beim FC Bayern abgeben. Und schon jetzt steht fest: Sein Verlust wird schmerzen. Nicht mal unbedingt fachlich, da hat Hoeneß die Bayern zuletzt eher gebremst als entwickelt. Nein, Hoeneß wird seiner Branche als Vermarkter fehlen, denn da ist er genial. Keiner poltert und brüllt so gut wie er. Beim Streit zwischen Neuer und ter Stegen hat er das wieder glänzend unter Beweis gestellt. Aussagen wie „Ter Stegen hat überhaupt keinen Anspruch zu spielen“ oder „Wir lassen unsere Spieler nicht mehr vom DFB beschädigen“ sind natürlich bei Licht betrachtet völliger Humbug. Aber bieten eben beste Unterhaltung. Denn genau das ist der Fußball doch letzten Endes: allerbestes Show-Geschäft. Und das wird ohne Hoeneß ein riesiges Stück ärmer.