Matchball: Verteidiger Philip Gebler will mit den Weserstars ins Finale. (Hansepixx)

Heimvorteil genutzt: Die Weserstars Bremen haben das dritte Play-off-Halbfinalspiel gegen die Salzgitter Icefighters mit 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) gewonnen und sind damit in dieser Serie „Best of Five“ nur noch einen Sieg vom Einzug ins Finale um die Meisterschaft in der Eishockey-Regionalliga entfernt. „Das war eine taktisch disziplinierte Leistung unserer Mannschaft“, sagte Andreas Niewiera, der Sportliche Leiter der Weserstars.

„Salzgitter bleibt eine harte Nuss, aber wir wollen ins Finale einziehen – und dafür werden wir entsprechend auftreten“, ergänzte Niewiera vor dem nächsten Aufeinandertreffen der beiden Teams an diesem Sonntag um 18 Uhr in Salzgitter. Ohne Mirco Ratajczak, dafür aber wieder mit Spielertrainer Igor Schön, starteten die Gastgeber in die abermals an Spannung kaum zu überbietende Partie. Und es ging vor 370 Zuschauern in der Eissporthalle Paradice auch gleich zur Sache.

Beide Teams scheuten das Risiko

Keine zwei Minuten waren gespielt, da wurden die ersten Duftmarken gesetzt und beide Strafbänke besetzt. Wie auch schon in den Spielen zuvor, zeigten sich beide Mannschaften taktisch gut eingestellt und neutralisierten sich fast gegenseitig. Nach einem torlosen ersten Drittel wurde die Partie offener. Zweimal legten die Weserstars eine Führung vor, zweimal glich Salzgitter aus. Weitere gute Gelegenheiten der Bremer machte die gute Torfrau der Icefighters zunichte.

Im Schlussdrittel belauerten sich beide Teams und scheuten lange das Risiko. Erst eine Strafzeit gegen die Weserstars brachte die mögliche Vorentscheidung, als Artur Galwas in Unterzahl einen Konter zum umjubelten 3:2 abschloss (52.). Jetzt wurde es richtig packend. Salzgitter versuchte alles, nahm die Torhüterin vom Eis und drängte auf den Ausgleich. Für die Erlösung sorgte dann Darian Wellmann, der 16 Sekunden vor dem Ende ins leere Tor der Gäste traf.

Torfolge: 1:0 Ales Jurcik (22.), 1:1 Blankschyn (26.), 2:1 Tim Maier (27.), 2:2 Spenke (39.), 3:2 Artur Galwas (52.), 4:2 Darian Wellmann (60.).